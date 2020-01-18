Общество
сегодня, 22:12
В Липецке начинаются крещенские купания
Перед началом православного обряда купель освятил Иерей Борис Диеспиров, клирик Никольского храма Липецка.
В Липецке в районе центрального городского пляжа священник отец Иерей Борис Диеспиров, клирик Никольского храма Липецка перед началом православного обряда крещенских купаний освятил иордань.
Погода сегодня не соответствует традиционному представлению об этом празднике: температура воздуха с вечера была равна нулю,и лишь к утру может подморозить до минус четырех градусов. Но если в прошлые года зима в Липецке была нормальной, и лёд на реке успевал приобрести безопасную толщину, сегодня спасатели УГПСС вместе с подрядчиком были вынуждены поставить легкую деревянную купель. Путь к ней выложен деревянным настилом.
Традиционно УГПСС по Липецкой области поставило палатку для переодевания. Совместно с полицией они будут следить за порядком и безопасностью. Начальник поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка УГПСС по Липецкой области Алексей Беззубцев сообщил, что более 10 человек будут дежурить до последнего купающегося. Пока было четыре человека. Особое внимание к людям в нетрезвом состоянии.
Ожидается, что купель посетят несколько тысяч человек, чему опять же благоволит теплая погода и транспортная доступность. Для доставки участников обряда выделен автобус «ПАЗ», который будут курсировать от остановки «Площадь Победы» (ТЦ «Меркурий») до Нижнего парка. Маршрут будет указан на табличке автобуса. Всего будет выполнено четыре рейса отправлением в 23.00 и 00.00; от остановочного пункта «Площадь Петра Великого» обратно - в 23.30 и 00.30.
Кроме того, для поездки в район Нижнего парка и обратно можно будет воспользоваться муниципальными маршрутами №№ 27, 28, 30, 33, 322, работающими ориентировочно до 01.00.
Всего же в этом году местные власти совместно со службами экстренного реагирования обеспечили 25 мест для купания. Так, в Липецке вторая точка расположилась на пруду 3-го участка в поселке ЛТЗ. Жители Ельца будут справлять ритуал в реке Быстрая Сосна также на центральном пляже. Кстати, из-за аномально теплой зимы здесь и в Данкове в этом году купание в праздник Крещения пройдет без прорубей – из за теплой зимы лед на реках Быстрая Сосна и Дон слишком тонкий: люди будут заходить в воду с берега.
Самым многочисленным муниципалитетом области по количеству иордани стал Елецкий район - они будут оборудованы в пяти селах и деревнях, по три иордани в Лебедянском и Чаплыгинском районах, две - в Становлянском районе, по одной в Добринском, Добровском, Измалковском, Лев-Толстовском, Липецком, Усманском, Тербунском и Краснинском районах.
Что же касается самой воды в купелях и иорданях, на этой неделе санитарные врачи взяли более 40 пробы воды из родников, источников и купелях и исследовали ее на безопасность. Окунаться можно во все указанные выше купели — в них вода безопасна.
По результатам лабораторных исследований вода некоторых из родников и святых источников не соответствуют гигиеническим требованиям. В воде источника у женского монастыря в Ельце (Меланьин источник) превышено содержание нитратов. Также нитраты найдены в родниках в Измалково, поселке Рощинский Чаплыгинского района, на улице Советской в селе Волово, роднике у хлебзавода в селе Хлевное, родниках в селах Каменное, Коробовка Грязинского района, родниках в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. Допустимые пределы марганца превышены в пробе воды из родника в селе Куликово Усманского района. Воду из них санитарные врачи пить не рекомендуют.
Погода сегодня не соответствует традиционному представлению об этом празднике: температура воздуха с вечера была равна нулю,и лишь к утру может подморозить до минус четырех градусов. Но если в прошлые года зима в Липецке была нормальной, и лёд на реке успевал приобрести безопасную толщину, сегодня спасатели УГПСС вместе с подрядчиком были вынуждены поставить легкую деревянную купель. Путь к ней выложен деревянным настилом.
Традиционно УГПСС по Липецкой области поставило палатку для переодевания. Совместно с полицией они будут следить за порядком и безопасностью. Начальник поисково-спасательной службы на водных объектах Липецка УГПСС по Липецкой области Алексей Беззубцев сообщил, что более 10 человек будут дежурить до последнего купающегося. Пока было четыре человека. Особое внимание к людям в нетрезвом состоянии.
Ожидается, что купель посетят несколько тысяч человек, чему опять же благоволит теплая погода и транспортная доступность. Для доставки участников обряда выделен автобус «ПАЗ», который будут курсировать от остановки «Площадь Победы» (ТЦ «Меркурий») до Нижнего парка. Маршрут будет указан на табличке автобуса. Всего будет выполнено четыре рейса отправлением в 23.00 и 00.00; от остановочного пункта «Площадь Петра Великого» обратно - в 23.30 и 00.30.
Кроме того, для поездки в район Нижнего парка и обратно можно будет воспользоваться муниципальными маршрутами №№ 27, 28, 30, 33, 322, работающими ориентировочно до 01.00.
Всего же в этом году местные власти совместно со службами экстренного реагирования обеспечили 25 мест для купания. Так, в Липецке вторая точка расположилась на пруду 3-го участка в поселке ЛТЗ. Жители Ельца будут справлять ритуал в реке Быстрая Сосна также на центральном пляже. Кстати, из-за аномально теплой зимы здесь и в Данкове в этом году купание в праздник Крещения пройдет без прорубей – из за теплой зимы лед на реках Быстрая Сосна и Дон слишком тонкий: люди будут заходить в воду с берега.
Самым многочисленным муниципалитетом области по количеству иордани стал Елецкий район - они будут оборудованы в пяти селах и деревнях, по три иордани в Лебедянском и Чаплыгинском районах, две - в Становлянском районе, по одной в Добринском, Добровском, Измалковском, Лев-Толстовском, Липецком, Усманском, Тербунском и Краснинском районах.
Что же касается самой воды в купелях и иорданях, на этой неделе санитарные врачи взяли более 40 пробы воды из родников, источников и купелях и исследовали ее на безопасность. Окунаться можно во все указанные выше купели — в них вода безопасна.
По результатам лабораторных исследований вода некоторых из родников и святых источников не соответствуют гигиеническим требованиям. В воде источника у женского монастыря в Ельце (Меланьин источник) превышено содержание нитратов. Также нитраты найдены в родниках в Измалково, поселке Рощинский Чаплыгинского района, на улице Советской в селе Волово, роднике у хлебзавода в селе Хлевное, родниках в селах Каменное, Коробовка Грязинского района, родниках в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. Допустимые пределы марганца превышены в пробе воды из родника в селе Куликово Усманского района. Воду из них санитарные врачи пить не рекомендуют.
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