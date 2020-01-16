Общество

30 минут назад

В Ельце и Данкове обойдутся без крещенских прорубей

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#Крещение
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В Ельце и Данкове обойдутся без крещенских прорубей

Теплая зима внесла коррективы в традицию крещенских купаний.

В этом году в Ельце и Данкове купание в праздник Крещения  пройдет  без прорубей – из за теплой зимы лед на реках Быстрая Сосна и Дон слишком тонкий: люди будут заходить в воду с берега.

В остальных же местах, определенных в Липецкой области под проведение купаний, будут оборудованы проруби. Например, в Липецке безопасный подход к стационарной купели обеспечит деревянный настил.

Всего в Липецкой области подготовят 25 мест для крещенских купаний. В Воловском, Грязинском, Долгоруковском, Задонском и Хлевенском районах места купаний на водных объектах не планируются. В то же время, в УГПСС по Липецкой области заверили, что спасатели будут контролировать подходы к рекам, на которых жители региона на свой страх и риск делают проруби.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, безопасность людей при купаниях обеспечит группировка спасателей, полицейских, врачей и предаствителей общественных организаций из 349 человек, оснащенных 99 единицами техники, 8 плавсредствами 11 комплектами водолазного снаряжения: 

447
#Крещение
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