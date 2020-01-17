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Ливийский генерал поблагодарил Путина

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#Ливия #Путин
Ливийский генерал поблагодарил Путина

Хафтар согласился продолжить мирный диалог.

В адрес президента России Владимира Путина поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение, - говорится в тексте письма.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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#Ливия #Путин

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