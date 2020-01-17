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51 минуту назад

Премьер-министр подал в отставку

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#отставка #Зеленский
Премьер-министр подал в отставку

Свое кресло хочет оставить руководитель правительства Украины.

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам Гончарука, он пошел на этот шаг, чтобы «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».

- Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент. Он — человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну, — написал Гончарук.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского подтвердила, что он получил заявление Гончарука и рассмотрит его, пишут «Ведомости».

Прошение премьера об отставке подано на фоне появившейся в интернете аудиозаписи, сделанной якобы на закрытом совещании в декабре 2019 года, напоминает РБК. На ней люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это позитивный фактор. На пленках человек с голосом премьер-министра утверждает, что у Зеленского примитивное представление об экономике и туман в голове. Президенту Украины якобы надо объяснять экономические процессы на примере стоимости салата оливье, уточняют «Известия». Сам Гончарук назвал произошедшее происками недоброжелателей.

Он возглавляет правительство с 29 августа прошлого года, до этого занимал пост замглавы офиса президента. Гончарук юрист по образованию. Он также три года возглавлял экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования», который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата.
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#отставка #Зеленский

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