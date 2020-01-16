В России
сегодня, 17:10
В России создали прибор для реабилитации после инсульта
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В России создан новый прибор для медицинской реабилитации, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП, сообщают «Известия».
В основе разработки — воздействие особых токов, с помощью которых в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы прямо через кожу, не вызывая боли у пациента. Устройство планируют использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в необходимом для занятий положении.
Такой комплект обойдется вдвое дешевле применяемых сейчас экзоскелетов, которые в России к тому же массово не производят. Прибор уже был протестирован на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на этот год. Ожидается, что промышленный образец появится в 2021 году.
В основе разработки — воздействие особых токов, с помощью которых в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы прямо через кожу, не вызывая боли у пациента. Устройство планируют использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в необходимом для занятий положении.
Такой комплект обойдется вдвое дешевле применяемых сейчас экзоскелетов, которые в России к тому же массово не производят. Прибор уже был протестирован на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на этот год. Ожидается, что промышленный образец появится в 2021 году.
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