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сегодня, 17:10

В России создали прибор для реабилитации после инсульта

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#инсульт
В России создан новый прибор для медицинской реабилитации, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП, сообщают «Известия».   

В основе разработки — воздействие особых токов, с помощью которых в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы прямо через кожу, не вызывая боли у пациента. Устройство планируют использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в необходимом для занятий положении.   

Такой комплект обойдется вдвое дешевле применяемых сейчас экзоскелетов, которые в России к тому же массово не производят. Прибор уже был протестирован на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на этот год. Ожидается, что промышленный образец появится в 2021 году. 
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#инсульт

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