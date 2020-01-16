В России

сегодня, 14:12

Камера наблюдения записала, как к больнице подкинули младенца

125
#подкидыш
В соцсетях появилась запись камеры наблюдения больницы города Юрги Кемеровской области, где 16 января около шести утра сторож нашел брошенного новорожденную девочку, сообщает VSE42.ru.

На записи видно, как мужчина со свертком в руках входит на территорию больницы, кладет завернутого в одеяло младенца к входу, звонит в дверной звонок и убегает. На записи зафиксировано время происшествия – 5:47.

Полиция устанавливает личности матери ребенка и мужчины, который оставил девочку на улице зимой. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". 

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, новорожденная девочка помещена в родильное отделение больницы, ее жизни ничего не угрожает.


125
#подкидыш

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Педиатра будут судить из-за смерти школьницы
#педиатр #диагноз
Педиатра будут судить из-за смерти школьницы

сегодня, 13:19

В России
Насильник напал на женщину в подъезде
#изнасилование
Насильник напал на женщину в подъезде

сегодня, 13:06

В России
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля
#дети #беременность
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля

сегодня, 13:01

В России
Курс доллара может взлететь до 200 рублей
#валюта #рубль #доллар
Курс доллара может взлететь до 200 рублей

сегодня, 12:48

В России
Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло
#демография #маткапитал
1
Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло

сегодня, 12:41

В России
Создана рабочая группа по изменению Конституции
#Конституция #Путин
Создана рабочая группа по изменению Конституции

сегодня, 12:33

В России