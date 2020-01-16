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Камера наблюдения записала, как к больнице подкинули младенца
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В соцсетях появилась запись камеры наблюдения больницы города Юрги Кемеровской области, где 16 января около шести утра сторож нашел брошенного новорожденную девочку, сообщает VSE42.ru.
На записи видно, как мужчина со свертком в руках входит на территорию больницы, кладет завернутого в одеяло младенца к входу, звонит в дверной звонок и убегает. На записи зафиксировано время происшествия – 5:47.
Полиция устанавливает личности матери ребенка и мужчины, который оставил девочку на улице зимой. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".
По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, новорожденная девочка помещена в родильное отделение больницы, ее жизни ничего не угрожает.
На записи видно, как мужчина со свертком в руках входит на территорию больницы, кладет завернутого в одеяло младенца к входу, звонит в дверной звонок и убегает. На записи зафиксировано время происшествия – 5:47.
Полиция устанавливает личности матери ребенка и мужчины, который оставил девочку на улице зимой. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности".
По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, новорожденная девочка помещена в родильное отделение больницы, ее жизни ничего не угрожает.
125