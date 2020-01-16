Общество
сегодня, 09:44
В предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей
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Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах.
С 17 по 19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы в усиленном режиме будут будут выявлять пьяных водителей.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
За повторную пьяную езду предусмотрена уголовная ответственность с лишеним свободы на срок до двух лет.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
За повторную пьяную езду предусмотрена уголовная ответственность с лишеним свободы на срок до двух лет.
5 599
дед
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Спасибо за информацию пить не будем это время
Гость
Ха