В предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах.



С 17 по 19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы в усиленном режиме будут будут выявлять пьяных водителей.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.



За повторную пьяную езду предусмотрена уголовная ответственность с лишеним свободы на срок до двух лет.



