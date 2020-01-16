Общество

сегодня, 09:44

В предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей

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#правила дорожного движения
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В предстоящие выходные автоинспекторы будут ловить нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах.

С 17 по 19 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы в усиленном режиме будут будут выявлять пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. 

За повторную пьяную езду предусмотрена уголовная ответственность с лишеним свободы на срок до двух лет.

5 599
#правила дорожного движения
2

Комментарии (5)

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дед

58 секунд назад
Тормозить надо все вазики подряд. Я думаю, что по трезвянке в эту капсулу смерти не сядешь. Если только ты не самоубийца!
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Вызывайте

1 минуту назад
Трезвых водителей,и будет вам счастье
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Спасибо за информацию пить не будем это время

48 минут назад
Ха, Это они заранее предупредили. Почти как проверки у нас происходят, предупредил заранее ( за 2-3 недели) чтобы у кого будут проводить проверки почистили все косяки,убрали всю просрочки и так далее по списку. Чтоб в действительности были готовы к проверке.
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Гость

54 минуты назад
А в остальные дни этого года и года прошлого они кого ловили ? Разве нетрезвых водителей ?? Они только и останавливают чтобы свое поганое жало засунуть в салон , а если все нормально , то раскрутить на какое-то другое нарушение...
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Ха

55 минут назад
Всегда поражался такой профилактике: вы хотите искоренить элемент, или предупредить, что сегодня пить за рулём не надо, потерпите до завтра?
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