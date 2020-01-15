Общество

сегодня, 18:01

В многоквартирном доме на улице Космонавтов из-за спора двух фирм вырезали газовую трубу

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#газ
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В многоквартирном доме на улице Космонавтов из-за спора двух фирм вырезали газовую трубу

Сегодня в Липецке в два подъезда дома №11 по улице Космонавтов оказались отрезанными от газа. Жильцы дома говорят, что у них попросту «украли газовую трубу».

Выяснилось, что в аварийную диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Липецк» заявили об утечках газа в этом доме. После чего бригада газовщиков вырезала в двух подъездах фрагменты трубы и наварила на них заглушки. 

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У дома мы встретили представителей фирмы ООО «Липецкгоргаз». Они объяснили, что заключили договор с управляющей компанией «Центральная-Л» на обслуживания внутридомового газового оборудования. В него входят коммуникации от трубы, подходящей в подъезд до крана на трубе в квартире.  

- Вся проблема в этих кранах, - заявил один из представителей фирмы, который не захотел называть своего имени, - Их должны обслуживать мы. Но если из крана идет утечка, то по договору с АО «Газпром газораспределение Липецк» на место приезжает их аварийная служба. За каждый такой выезд мы платим 8,5 тысячи рублей.

Ситуация, которая возникла сегодня, как раз и связана с этими договорными обязательствами. При этом, представители фирмы уверены, что выезды на утечки газа организуются искусственно и монополист, таким образом, зарабатывает на них деньги. А вырезанный кусок трубы затягивает подачу газа жильцам, что вызывает негативное отношение потребителей к их компании. 

– Мы уже создали свою аварийно-диспетчерскую службу, поэтому в ближайшее время планируем расторгнуть договор с «Газпром газораспределение Липецк», - отметил представитель фирмы. – Ведь кран в квартире, из которого якобы произошла утечка, был заменен оперативно. А теперь из-за бумажной волокиты потребители вынуждены сидеть без газа.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк» подтвердили, что аварийная бригада компании выезжала в дом №11 по сообщению об утечке газа. По договору, который заключен с ООО «Липецкгоргаз», до устранения утечки на трубы, подводящие газ в два стояка, поставлена заглушка. Часть трубы пришлось вырезать, так как другого способа поставить эту заглушку не было.

- Если утечка была устранена, то ООО «Липецкгоргаз» необходимо предоставить нам документ, подтверждающий проведение аварийно-восстановительных работ и готовность внутридомового газопровода к приему газа, - сообщиила руководитель пресс-службы АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяна Семенова. – Чтобы ускорить процесс, сделать это можно по факсу или электронной почте. После этого газоснабжение квартир будет сразу восстановлено. 

В АО «Газпром газораспределение Липецк» не стали комментировать заявления об искусственных утечках, и рекомендовали фирме обратиться в правоохранительные органы, если она видит в действиях АО правонарушения.

На момент подготовки материала к публикации документ о проведении аварийно-восстановительных работ был представлен АО «Газпром газораспределение Липецк». Проводится опрессовка внутридомового газопровода и подготовка абонентов к пуску газа.

7 1253
#газ
3

Комментарии (7)

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При

20 минут назад
коммунистах эта проблема бы решилась за 5 минут без всяких споров ,путинская демократия это бюрократия !
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Андрей

35 минут назад
Когда всех карасиковых выгонят и шарашки ими созданные закроют и носителей посадят, тогда и дела наладится.
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Ннн

41 минуту назад
Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся. На целый день оставили людей без газа, вырезав трубы в 2 подъездах. Объявления о проверке газа сорвали, а свои повесили. А виновата УК, которая сама заключила договор, не согласовав с жителями. Еще бы проверили их допуски к газу. И полиция может найти, кто сделал вброс об утечке газа, которой не было. Гнать их надо от наших домов вместе с теми, кто заключил договор с ними
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А

42 минуты назад
Как вы хотели,ему детей надо учить,доча вон куда поступила,хоть и не большого ума,а там вторая на подходе,а вы платите,да и жене надо ботокс скачать во все места.
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Газпрому

46 минут назад
Хамы все караси!
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Ты

сегодня, 18:33
Не с воруешь - не проживёшь! Вот, несуны, и несут всё подряд, что под руку попадёт!
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Я

сегодня, 18:28
На фото видно, что вкручена заглушка, а пишите, что заварили, украли.... Лишь бы раздуть слона. Управляшка должна работать нормально!
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