В многоквартирном доме на улице Космонавтов из-за спора двух фирм вырезали газовую трубу

Сегодня в Липецке в два подъезда дома №11 по улице Космонавтов оказались отрезанными от газа. Жильцы дома говорят, что у них попросту «украли газовую трубу».

Выяснилось, что в аварийную диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Липецк» заявили об утечках газа в этом доме. После чего бригада газовщиков вырезала в двух подъездах фрагменты трубы и наварила на них заглушки.У дома мы встретили представителей фирмы ООО «Липецкгоргаз». Они объяснили, что заключили договор с управляющей компанией «Центральная-Л» на обслуживания внутридомового газового оборудования. В него входят коммуникации от трубы, подходящей в подъезд до крана на трубе в квартире.- Вся проблема в этих кранах, - заявил один из представителей фирмы, который не захотел называть своего имени, - Их должны обслуживать мы. Но если из крана идет утечка, то по договору с АО «Газпром газораспределение Липецк» на место приезжает их аварийная служба. За каждый такой выезд мы платим 8,5 тысячи рублей.Ситуация, которая возникла сегодня, как раз и связана с этими договорными обязательствами. При этом, представители фирмы уверены, что выезды на утечки газа организуются искусственно и монополист, таким образом, зарабатывает на них деньги. А вырезанный кусок трубы затягивает подачу газа жильцам, что вызывает негативное отношение потребителей к их компании.– Мы уже создали свою аварийно-диспетчерскую службу, поэтому в ближайшее время планируем расторгнуть договор с «Газпром газораспределение Липецк», - отметил представитель фирмы. – Ведь кран в квартире, из которого якобы произошла утечка, был заменен оперативно. А теперь из-за бумажной волокиты потребители вынуждены сидеть без газа.В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк» подтвердили, что аварийная бригада компании выезжала в дом №11 по сообщению об утечке газа. По договору, который заключен с ООО «Липецкгоргаз», до устранения утечки на трубы, подводящие газ в два стояка, поставлена заглушка. Часть трубы пришлось вырезать, так как другого способа поставить эту заглушку не было.- Если утечка была устранена, то ООО «Липецкгоргаз» необходимо предоставить нам документ, подтверждающий проведение аварийно-восстановительных работ и готовность внутридомового газопровода к приему газа, - сообщиила руководитель пресс-службы АО «Газпром газораспределение Липецк» Татьяна Семенова. – Чтобы ускорить процесс, сделать это можно по факсу или электронной почте. После этого газоснабжение квартир будет сразу восстановлено.В АО «Газпром газораспределение Липецк» не стали комментировать заявления об искусственных утечках, и рекомендовали фирме обратиться в правоохранительные органы, если она видит в действиях АО правонарушения.На момент подготовки материала к публикации документ о проведении аварийно-восстановительных работ был представлен АО «Газпром газораспределение Липецк». Проводится опрессовка внутридомового газопровода и подготовка абонентов к пуску газа.