В России

13 минут назад

Пьяная полуголая женщина выбросила младенца из купе поезда

1 55
#поезд #мать

Буйную пассажирку и ее семью сняли с маршрута.

Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января. Информация о том, что к вагону пассажирского поезда срочно требуется наряд полиции и бригада скорой помощи поступила в дежурную часть линейного отделения полиции на ст. Крымская (Кубань) от дежурной по станции. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, сообщает управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. 

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения полуголая женщина взяла на руки свою младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.



Уже на следующей станции, согласно акта начальника поезда, семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская. Младший ребёнок помещён в центральную районную больницу, а старший в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении буйной пассажирки составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, основанием для которого послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка.

Полуголая жительница Воронежа, которая выкинула десятимесячную дочь из купе поезда, ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Воронежской области.

1 55
#поезд #мать

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алех

1 минуту назад
Её саму нужно с поезда скинуть!!!
ответить

Еще в рубрике

Певец Серов получил ранение в ногу
#перестрелка
Певец Серов получил ранение в ногу

18 минут назад

В России
Пациент и его родные избили врачей
#нападение
Пациент и его родные избили врачей

26 минут назад

В России
Рудковская обвинила Авербуха в воровстве и скупости
#обвинение #ледовое шоу
Рудковская обвинила Авербуха в воровстве и скупости

44 минуты назад

В России
В деловом центре человека взяли в заложники
#заложники
В деловом центре человека взяли в заложники

49 минут назад

В России
Богатые россияне оказались владельцами «золотых паспортов» Мальты
#паспорт #гражданство #инвестиции
Богатые россияне оказались владельцами «золотых паспортов» Мальты

58 минут назад

В России
Жириновский призвал списать кредиты россиян
#кредит #долг #коллекторы
Жириновский призвал списать кредиты россиян

сегодня, 15:25

В России