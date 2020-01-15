Пьяная полуголая женщина выбросила младенца из купе поезда

Буйную пассажирку и ее семью сняли с маршрута.

Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января. Информация о том, что к вагону пассажирского поезда срочно требуется наряд полиции и бригада скорой помощи поступила в дежурную часть линейного отделения полиции на ст. Крымская (Кубань) от дежурной по станции. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции, сообщает управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.



Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения полуголая женщина взяла на руки свою младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.







Уже на следующей станции, согласно акта начальника поезда, семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская. Младший ребёнок помещён в центральную районную больницу, а старший в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении буйной пассажирки составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, основанием для которого послужило ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка.



Полуголая жительница Воронежа, которая выкинула десятимесячную дочь из купе поезда, ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Воронежской области.



