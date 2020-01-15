В России
51 минуту назад
В деловом центре человека взяли в заложники
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Преступление совершено в «Москва-Сити».
15 января в офисе «Международного Финансового центра» на 13-м этаже башни «Империя» делового центра «Москва-Сити» взяли в заложники мужчину. Как сообщает телеграм-канал Baza, человек по имени Виктор Крысин зашел в офис компании и под угрозой ножа связал одного из сотрудников, Владислава Иванова.
Преступник уже задержан, пишет «Знак». Уточняется, что он из Белоруссии. Клиент "Международного финансового центра" — 36-летний гражданин Белоруссии — пришел поговорить об отсрочке в выплате долга, но не встретил понимания, после чего выхватил нож и взял заложника. По данным телеканала «Вести», белорус взял в заложники не мужчину, а сотрудницу компании.
Какие требования выдвигал злоумышленник, остается неизвестным. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Преступник уже задержан, пишет «Знак». Уточняется, что он из Белоруссии. Клиент "Международного финансового центра" — 36-летний гражданин Белоруссии — пришел поговорить об отсрочке в выплате долга, но не встретил понимания, после чего выхватил нож и взял заложника. По данным телеканала «Вести», белорус взял в заложники не мужчину, а сотрудницу компании.
Какие требования выдвигал злоумышленник, остается неизвестным. В результате инцидента никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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