Доля просроченных долгов липчан в банках уменьшилась на 624 миллиона рублей

Доля просроченных долгов жителей Липецкой области по кредитам составила на 1 декабря 2019 года 4,34%. Всего липчане накопили «плохих» долгов на 4 миллиарда 530 миллионов рублей — их оказалось на 624 миллиона меньше, чем на ту же дату 2018 года, следует из данных Центробанка РФ. К плохим долгам относятся ссуды, по которым заемщики не платили по графику более 90 дней.

При том общая сумма кредитов взятых жителями Липецкой области выросла за год с 87 миллиардов 646 миллионов рублей до 104 миллиардов 427 миллионов рублей. Только в ноябре они одолжили у банков 8 миллиардов 88 миллионов рублей: 8 миллиардов 86 миллионов в российских рублях и 2 миллиона составил эквивалент кредитов в иностранной валюте. Меньше всего денег липчане брали в долг у кредитных организаций в феврале — 6 миллиардов 717 миллионов рублей, ноябрь с 8 миллиардами 88 миллионами оказался самым щедрым. Чуть меньше займов (8 миллиардов 64 миллиона рублей) липчане взяли в сентябре.



Между тем, с нового года в России вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам, взятым на срок не более одного года, сообщает пресс-служба Центробанка. Начисленные на такой кредит проценты, штрафы, пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. То есть, при взятом на год кредите 10 тысяч рублей плательщик в итоге отдаст не более 25 тысяч, где 10 тысяч — основной долг и 15 тысяч могут составить проценты, неустойка, иные платежи. Если этот предел будет достигнут, то начисление процентов, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.



Также сохраняется введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для займов «до зарплаты», которые выдают микрофинансовые организации. С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%.



