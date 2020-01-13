В России

сегодня, 12:44

Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

223
#пособия по безработице
Чиновники готовы обсудить повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума — это может произойти на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, выяснили «Известия».

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, координирующей Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений заявили газете, что вопрос могут рассмотреть «в течение 2020 года» при инициативе профсоюзной стороны.

Позицию работников в РТК представляет Федерация независимых профсоюзов России, которая и планирует провести консультации, сказал «Известиям» зампредседателя организации Александр Шершуков.

Изначально консультации были запланированы на 2018–2020 годы генеральным соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами по инициативе последних. Но пока обсуждения не состоялись.

На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс. Нынешний уровень пособия слишком занижен и не обеспечивает даже элементарного выживания, но предложений по верхней планке пока нет.

Чтобы настолько увеличить выплаты, нужен многолетний переходный период либо стоит возродить существовавший в России до 2001 года Государственный фонд занятости населения, куда граждане будут направлять часть зарплаты на случай потери работы, считают эксперты. Стоит учесть, что число зарегистрированных на бирже труда россиян в связи с увеличением пособий может вырасти. 


223
#пособия по безработице

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#фастфуд
Россияне увеличили траты на фастфуд в новогодние каникулы

сегодня, 12:46

В России
В России изменились правила ухода в отпуск
В России изменились правила ухода в отпуск

вчера, 11:06

В России
Стали известны подробности инцидента с выпавшей из окна квартиры внука Михалкова моделью
Стали известны подробности инцидента с выпавшей из окна квартиры внука Михалкова моделью

вчера, 11:02

В России
58-летняя Екатерина Андреева поразила поклонников фото в купальнике
5
58-летняя Екатерина Андреева поразила поклонников фото в купальнике

вчера, 10:42

В России
Выигравашая в лотерею миллиард оказалась не такой уж и простой жительницей Подмосковья
#выигрыш #миллиард #лотерея
46
Выигравашая в лотерею миллиард оказалась не такой уж и простой жительницей Подмосковья

вчера, 10:27

В России
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России
Ученые назвали причину резкого потепления климата в России

вчера, 10:23

В России