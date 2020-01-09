Происшествия

34 минуты назад

В Липецке уже пять дней ищут 82-летнего Михаила Долматова ﻿

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#пропавшие без вести
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В Липецке уже пять дней ищут 82-летнего Михаила Долматова ﻿
В Липецкие пятые сутки ищут 82-летнего Михаила Долматова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Старик ушел из дома на улице Меркулова  5 января около трех часов утра и не вернулся. Михаил Долматов страдает потерей памяти, возрастными отклонениями и нуждается в медицинской помощи.

Приметы Михаила Долматова: рост: 170 см., телосложение xудощавое, глаза серые, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет: черная зимняя куртка, черная шапка-ушанка, черные штаны, черные зимние ботинки.

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Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении Михаила Долматова по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Приветствуется помощь горожан в поисках пропавшего старика.
280
#пропавшие без вести
1

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