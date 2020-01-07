В России
45 минут назад
В Подмосковье при пожаре в тепличном комплексе погибли 8 человек
Площадь пожара составила около 240 квадратных метров
Восемь человек погибли при пожаре в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.
Пожар начался около пяти утра на территории дачного товарищества в деревне Нестерово. Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу. В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших. По предварительным данным, погибшие и пострадавший — граждане Таджикистана.
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бытовок на площади 240 кв.м. В 5:30 пожар был локализован, в 6:05 открытое горение ликвидировали, рассказали спасатели. Причина пожара устанавливается. На месте работают оперативно-следственные бригады.
Пожар начался около пяти утра на территории дачного товарищества в деревне Нестерово. Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу. В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших. По предварительным данным, погибшие и пострадавший — граждане Таджикистана.
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бытовок на площади 240 кв.м. В 5:30 пожар был локализован, в 6:05 открытое горение ликвидировали, рассказали спасатели. Причина пожара устанавливается. На месте работают оперативно-следственные бригады.