В России

сегодня, 17:44

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

1 216
1
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, сообщает РИА Новости.

По информации издания Bangkokpost, 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек отмечали Новый год в одном из баров, после чего отправились к морю, где выпили несколько бутылок пива и вступили в интимную связь. Очевидец утверждает, что в это время на пляже находились много отдыхающих, которые делали замечания паре, однако россияне не прислушались к ним. В итоге происходящее на пляже сняли на видео и сообщили о непристойном поведении в полицию.

Вскоре россиян задержали в одном из отелей на севере города и оштрафовали на пять тысяч батов (более 10 тысяч рублей). Также туристам пришлось извиняться за свой поступок перед камерами — они попросили прощения у горожан за оскорбление и нанесенный ущерб репутации города. На опубликованных изданием кадрах отдыхающие сложили руки в молитвенном жесте, традиционном для Таиланда, при этом их лица были закрыты медицинскими масками и головными уборами. Кроме того, тайская сторона уведомила об инциденте российское посольство.
1 216
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Емилия

3 минуты назад
Стыд и позор ,во всем виноваты спиртные напитки и никакой девичьей гордости
ответить

Еще в рубрике

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

сегодня, 17:08

В России
В России скорректируют брачный возраст
В России скорректируют брачный возраст

сегодня, 16:56

В России
Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме
Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме

сегодня, 16:46

В России
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

сегодня, 15:49

В России
Во Владивостоке около 30 авто провалились под лед
Во Владивостоке около 30 авто провалились под лед

сегодня, 14:56

В России
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Андрей Павленко

сегодня, 14:47

В России