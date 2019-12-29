Происшествия

сегодня, 17:34

Из ТРЦ в Липецке эвакуируют посетителей

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#задымление #ТРЦ
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Из ТРЦ в Липецке эвакуируют посетителей

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ "Малибу"

Из ТРЦ "Малибу" эвакуированы посетители из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Посетители поделились видео в соцсетях, как народ выходит на улицу.



Как выяснилось, тревога была ложной, сигнализация сработала самопроизвольно. Посетители вернулись в ТРЦ.
8 4609
#задымление #ТРЦ
1

Комментарии (8)

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Игорь

3 минуты назад
часто хожу мимо этого ТРЦ .и сработки (как мне кажется) там бывают часто.или денег жалко на обслуживание системы или просто бардак с противопожарной охраной
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7

45 минут назад
ЗАЙДИТЕ НА ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ!!!!!!!, один из высокопоставленных строителей этого здания мне как-то сказал: Никогда туда не ходи! ЭТО ОПАСНО!!!
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ЗАЙДИТЕ НА ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ!!!!!!!

сегодня, 19:13
В МАЛИБУ НА ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ ОГРОМНЫЕ ТРЕЩИНЫ И НА ПАРКОВКЕ ТОЖЕ. ЗДАНИЕ ЯВНО СТРОИЛИ С НАРУШЕНИЯМИ И ЕГО СРОЧНО ДОЛЖНЫ ИНСПЕКТИРОВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ. ТРЕЩИНЫ ИДУТ ПО СТЕНАМ, В ТРЕЩИНЫ ВЛАЗИТ ЛАДОНЬ!!!!!!!!!!! ЗДАНИЕ ВОТ ВОТ МОЖЕТ РУХНУТЬ!!!! А ЭТИ КОМЕРСЫ ДОДУМАЛИСЬ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ РАЗМЕСТИТЬ СПОРТЗАЛ С ОБИЛИЕМ СНАРЯДОВ ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ И КОГДА ЭТИ КАЧКАНАВТЫ С ОДНОЙ ИЗВИЛИНОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТА ШВЫРЯЮТ ШТАНГУ НА ПОЛ ХОДУНОМ ХОДИТ И ВИБРИРУЕТ ВСЁ ЗДАНИЕ. ЯВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОСЧЁТЫ В МАТЕРИАЛАХ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ ТРАГЕДИЕЙ!!!! НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ВАС НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!
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Союз спасение

сегодня, 18:52
Это хохлы их хакеры чудят хотят испортить нам праздники .
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Пупин вв

сегодня, 18:02
Из Госдепа подожгли
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Никрасов

сегодня, 17:55
Я из лесу вышел. И снова зашел.
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No One

сегодня, 17:53
Ну надо же, а мы ведь там были сегодня. И ничего не предвещало..
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Липка

сегодня, 17:49
Угомонитесь , уже всё нормально , больше шума
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