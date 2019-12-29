Происшествия
сегодня, 17:34
Из ТРЦ в Липецке эвакуируют посетителей
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Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ "Малибу"
Из ТРЦ "Малибу" эвакуированы посетители из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Посетители поделились видео в соцсетях, как народ выходит на улицу.
Как выяснилось, тревога была ложной, сигнализация сработала самопроизвольно. Посетители вернулись в ТРЦ.
Посетители поделились видео в соцсетях, как народ выходит на улицу.
Как выяснилось, тревога была ложной, сигнализация сработала самопроизвольно. Посетители вернулись в ТРЦ.
8 4609
Игорь
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ЗАЙДИТЕ НА ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ!!!!!!!
Союз спасение
Пупин вв
Никрасов
No One
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