Спорт

43 минуты назад

Липецкая девушка-новичок выиграла серьезный турнир по смешанным единоборствам (ФОТО)

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#Смешанные единоборства #универсальный бой
Липецкая девушка-новичок выиграла серьезный турнир по смешанным единоборствам (ФОТО)

Алина Пикалова занимается единоборствами всего 4 месяца, но уже освоила технику и добилась первого серьезного результата.

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Липецкие спортсмены отличились в Тамбове, где проходили крупные соревнования по смешанным единоборствам, причем среди победителей оказалась и девушка.

Алина Пикалова заняла первое место среди девушек 16-17 лет в весовой категории до 60 кг, проведя три непростых поединка. В первых двух она взяла верх над представительницами Воронежа и Рязани, а в финале встретилась с хозяйкой турнира, что всегда непросто.

Бой выдался очень сложным, и в основное время победительница так и не была выявлена. Пришлось назначать экстра-раунд, который стал «звездным» часом Пикаловой – она сумела превзойти тамбовчанку на несколько баллов (см видео). Особую ценность победе придает тот факт, что Пикалова начала заниматься единоборствами всего 4 месяца назад, и за это время добилась такого прогресса. Тренер у нее – о-го-го! - многократная чемпионка России по боевым единоборствам Евгения Покачалова.

Среди взрослых (старше 18 лет) в категории до 70 кг 2-е место занял Михаил Покачалов-младший. Особенно запомнилась его победа в полуфинале нокаутом над представителем Московской области. В финале Михаил уступил сопернику из Тулы.

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В этом же возрасте и весе 3-е место занял наш Александр Шадрин.

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В весе до 55 кг «бронзу» добыл Алексей Журавлев, который провел 3 поединка.

Наконец, Антон Сушков стал вторым среди бойцов 16-17 лет в категории до 70 кг, проведя два боя.

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Подготовили спортсменов наставники сборной Липецкой области по универсальному бою Евгения Покачалова, Илья Кульков и Артем Гуляев.

Отметим, что соревнования получились очень представительными и собрали более 160 бойцов из Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Московской, Рязанской, Тульской областей.

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#Смешанные единоборства #универсальный бой

Комментарии (1)

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777

22 минуты назад
Наверное опять чемпионат мира.
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