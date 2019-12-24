Общество
сегодня, 11:08
Депутаты горсовета спасли газету «Первый номер»
для целевой аудитории - пенсионеров.
Сегодня на сессия Липецкого горсовета при обсуждении во втором чтении муниципального бюджета на 2020 год споры вызвала поправка депутата от фракции КПРФ Николая Быковских увеличить на 19,4 млн рублей финансирование МУП «Городской электротранспорт» за счет
финансирования муниципального учреждения «Мой город Липецк», выпускающего газету «Первый номер».
- Вчера обнаружил выпуск газеты «Первый номер» в своем почтовом ящике. А с утра я увидел выброшенные газеты в установленный в подъезде ящик для макулатуры. Зачем Липецку эта газета таким тиражом? На уровне субъекта ликвидируют газету «Молодежный вестник». Это издание уходит в интернет. У нас - обратная тенденция: интернет-ресурс ликвидировали, а печатный орган оставили. Давайте отдадим эти 19 миллионов на трамвай, чтобы не пиариться, а заниматься реальными делами. Ни одна копейка на трамвай не будет лишней. Я разобрался с проблемой недавних сходов трамваев с путей: у трамваев надо было менять крестовины. А эта проблема - копеечная, - заявил автор поправки.
Глава Липецка Евгения Уваркина встала грудью на защиту бюджетного печатного слова:
- Бюджет МАИУ «Мой город Липецк» - 19 миллионов рублей. На еженедельную печать газеты идет 4,3 миллиона рублей. В этом году мы приняли решение выпускать четыре раза в год спецтираж в 200-250 тысяч экземпляров, чтобы максимально информировать наших жителей, ведь часть липчан читает только печатные издания. Итого - 6,8 миллиона рублей из 19 миллионов. Да, мы пересмотрим структуру МАИУ. Но городу нужно продвижение имиджа, ведь для этого есть много информповодов. А «Первый номер» - это единственное бесплатное печатное издание, которое у нас есть. Я в январе перед вами буду защищать новую структуру администрации города. Так вот, для повышения эффективности вся наша пресс-служба будет централизована в МАИУ. А газета нужна нам как печатаное издание. Ее целевая аудитория - пенсионеры.
Главу Липецка безоговорочно поддержали только два депутата: Сергей Ткаченко и Анатолий Давыдов. С оговорками Евгению Уваркину поддержали Евдокия Бычкова, Ольга Пономаренко и Вера Урываева (они критиковали мэрию за безграмотность подачи материалов, за набранные мелким шрифтов тексты, за пренебрежение депутатским корпусом и за невнятную политику по распространению газеты).
- Евгения Юрьевна, я вам точно говорю, что там, где лежит газета «Первый номер» - в ресторанах и фитнес-клубах - ее не читают. Зачем она там? Ну нет пятидесяти точек ее распространения, о которых говорят. Нет газеты в магазинах «эконом-класса», - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.
- «Первый номер» - газета с неприкрытой агитацией, - отметил депутат Александр Ушаков.
- Газеты нет в «Магнитах», где она была раньше. Я езжу в общественном транспорте и меня многие знают. Так вот, муже за «Первый номер» не раз выговаривали липчане. Что там за журналисты в ней сидят? Люди называют ее «городская бреховка». Народ к ней с недоверием относится.
Дискуссию закольцевал ее зачинщик.
- В части трамваев мы рыночники. Мы почему-то рассуждаем о его прибыльности. А газета «Первый номер»… Мы ведь ранее говорили, что она должна выйти на подписку. Но если она будет распространяться по подписке, ее никто не будет покупать. Поэтому подписку и не сделали. Газета не пользуется популярностью, - сказал Николай Быковских.
В итоге поправку Николая Быковских депутаты не приняли.
фото: kolos-74.ru
финансирования муниципального учреждения «Мой город Липецк», выпускающего газету «Первый номер».
- Вчера обнаружил выпуск газеты «Первый номер» в своем почтовом ящике. А с утра я увидел выброшенные газеты в установленный в подъезде ящик для макулатуры. Зачем Липецку эта газета таким тиражом? На уровне субъекта ликвидируют газету «Молодежный вестник». Это издание уходит в интернет. У нас - обратная тенденция: интернет-ресурс ликвидировали, а печатный орган оставили. Давайте отдадим эти 19 миллионов на трамвай, чтобы не пиариться, а заниматься реальными делами. Ни одна копейка на трамвай не будет лишней. Я разобрался с проблемой недавних сходов трамваев с путей: у трамваев надо было менять крестовины. А эта проблема - копеечная, - заявил автор поправки.
Глава Липецка Евгения Уваркина встала грудью на защиту бюджетного печатного слова:
- Бюджет МАИУ «Мой город Липецк» - 19 миллионов рублей. На еженедельную печать газеты идет 4,3 миллиона рублей. В этом году мы приняли решение выпускать четыре раза в год спецтираж в 200-250 тысяч экземпляров, чтобы максимально информировать наших жителей, ведь часть липчан читает только печатные издания. Итого - 6,8 миллиона рублей из 19 миллионов. Да, мы пересмотрим структуру МАИУ. Но городу нужно продвижение имиджа, ведь для этого есть много информповодов. А «Первый номер» - это единственное бесплатное печатное издание, которое у нас есть. Я в январе перед вами буду защищать новую структуру администрации города. Так вот, для повышения эффективности вся наша пресс-служба будет централизована в МАИУ. А газета нужна нам как печатаное издание. Ее целевая аудитория - пенсионеры.
Главу Липецка безоговорочно поддержали только два депутата: Сергей Ткаченко и Анатолий Давыдов. С оговорками Евгению Уваркину поддержали Евдокия Бычкова, Ольга Пономаренко и Вера Урываева (они критиковали мэрию за безграмотность подачи материалов, за набранные мелким шрифтов тексты, за пренебрежение депутатским корпусом и за невнятную политику по распространению газеты).
- Евгения Юрьевна, я вам точно говорю, что там, где лежит газета «Первый номер» - в ресторанах и фитнес-клубах - ее не читают. Зачем она там? Ну нет пятидесяти точек ее распространения, о которых говорят. Нет газеты в магазинах «эконом-класса», - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.
- «Первый номер» - газета с неприкрытой агитацией, - отметил депутат Александр Ушаков.
- Газеты нет в «Магнитах», где она была раньше. Я езжу в общественном транспорте и меня многие знают. Так вот, муже за «Первый номер» не раз выговаривали липчане. Что там за журналисты в ней сидят? Люди называют ее «городская бреховка». Народ к ней с недоверием относится.
Дискуссию закольцевал ее зачинщик.
- В части трамваев мы рыночники. Мы почему-то рассуждаем о его прибыльности. А газета «Первый номер»… Мы ведь ранее говорили, что она должна выйти на подписку. Но если она будет распространяться по подписке, ее никто не будет покупать. Поэтому подписку и не сделали. Газета не пользуется популярностью, - сказал Николай Быковских.
В итоге поправку Николая Быковских депутаты не приняли.
фото: kolos-74.ru
не умничай, слабоумный идиот
в ней
гость
Kot Begemot
Гыыыыыыыыыыыыыыы
Житель
гость
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