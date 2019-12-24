Общество
55 минут назад
В администрации Липецка приняли решение о снятии режима ЧС в доме №2 по Осенний проезду
3 704
Об этом говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел первый заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков.
1 ноября текущего года Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима ЧС» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний: в доме произошел сверхнормативный прогиб плит перекрытий.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к концу декабря часть деформированных плит укреплена. Также проведены дополнительные обследования, после которых было выдано экспертное заключение - угрозы внезапного обрушения нет. В ближайшее время будет подписано постановление о смене режима ЧС на режим повышенной готовности. После чего возобновят газоснабжение.
Жильцов дома призывают не препятствовать доступу в квартиры специалистов, проводящих аварийно-восстановительные работы.
1 ноября текущего года Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима ЧС» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний: в доме произошел сверхнормативный прогиб плит перекрытий.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к концу декабря часть деформированных плит укреплена. Также проведены дополнительные обследования, после которых было выдано экспертное заключение - угрозы внезапного обрушения нет. В ближайшее время будет подписано постановление о смене режима ЧС на режим повышенной готовности. После чего возобновят газоснабжение.
Жильцов дома призывают не препятствовать доступу в квартиры специалистов, проводящих аварийно-восстановительные работы.
3 704
Еще в рубрике
24 минуты назадОбщество
Регион 48
Партия Власти
Введите ваше имя