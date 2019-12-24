Общество

55 минут назад

В администрации Липецка приняли решение о снятии режима ЧС в доме №2 по Осенний проезду

3 704
#чрезвычайное положение
1
В администрации Липецка приняли решение о снятии режима ЧС в доме №2 по Осенний проезду
Об этом говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел первый заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков.

1 ноября текущего года Михаил Щербаков подписал постановление «О введении режима ЧС» в пределах границы жилого дома №2 по проезду Осенний: в доме произошел сверхнормативный прогиб плит перекрытий

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к концу декабря часть деформированных плит укреплена. Также проведены дополнительные обследования, после которых было выдано экспертное заключение - угрозы внезапного обрушения нет. В ближайшее время будет подписано постановление о смене режима ЧС на режим повышенной готовности. После чего возобновят газоснабжение.

Жильцов дома призывают не препятствовать доступу в квартиры специалистов, проводящих аварийно-восстановительные работы.

3 704
#чрезвычайное положение
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Регион 48

2 минуты назад
Так после их работ появились трещины в плитах , зато чс надо снять) смешно просто , и внезапного обрушения нет , поселить бы их туда .
ответить

Партия Власти

37 минут назад
Мы хер на вас клали! Голосуйте за нас дальше!
ответить

Введите ваше имя

46 минут назад
Внезапного разрушения не будет ! Уже слава богу ! Будет плановое разрушение!
ответить

Еще в рубрике

#бюджет
Депутаты горсовета спасли газету «Первый номер»

6 минут назад

Общество
Решение о повышении стоимости проезда примут весной
#тариф #проезд #транспорт
4
Решение о повышении стоимости проезда примут весной

24 минуты назад

Общество
Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства
#областной суд
5
Иван Марков не стал рекордсменом российского судопроизводства

59 минут назад

Общество
Иногда лучше жевать, чем говорить
#снюс насвай
11
Иногда лучше жевать, чем говорить

сегодня, 09:24

Общество
Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов
#ФАП #строительство #контроль
30
Путину пожаловались на затянувшееся строительство фельдшерских пунктов

сегодня, 08:34

Общество
Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку (ФОТО)
#Новый год #елки #грабеж
38
Новогоднее: у липчанина посреди улицы отняли мобильник и елку (ФОТО)

вчера, 20:12

Общество