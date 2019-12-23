В Липецкой области туман и до +4

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона — погода сохранится теплой, без существенных осадков, только ночью 24 декабря местами пройдет небольшой дождь, утром и ночью возможен туман.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 декабря - 1 градус мороза, что на 6 градусов выше климатической нормы, 24 и 25 декабря — 0-2 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы, 26 декабря — 1-2 градуса мороза, что на 6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 26 градусов мороза.



