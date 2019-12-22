Пострадавшая в аварии на Плехановском спуске женщина впала в кому

Иномарку закрутило и выбросило под автобус.

Сегодня около 06:30 на Плехановском спуске в Липецке произошло столкновение автомобиля «Митсубиси» и муниципального автобуса. Как рассказал GOROD48 водитель иномарки, он вместе с пассажиркой ехал по спуску вниз от площади Плеханова. Возле пешеходного перехода внедорожник закрутило на скользкой дороге, водитель не справился с управлением, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом №12.



В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. 27-летнюю женщину увезли в реанимацию. Она в коме, сообщила GOROD48 мать пострадавшей в аварии.



Движение на спуске ограничено.









