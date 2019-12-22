Происшествия

сегодня, 09:06

Пострадавшая в аварии на Плехановском спуске женщина впала в кому

25 4323
#Авария #ДТП
5
Пострадавшая в аварии на Плехановском спуске женщина впала в кому

Иномарку закрутило и выбросило под автобус.

Сегодня около 06:30 на Плехановском спуске в Липецке произошло столкновение автомобиля «Митсубиси» и муниципального автобуса. Как рассказал GOROD48 водитель иномарки, он вместе с пассажиркой ехал по спуску вниз от площади Плеханова. Возле пешеходного перехода внедорожник закрутило на скользкой дороге, водитель не справился с управлением, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом №12.

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. 27-летнюю женщину увезли в реанимацию. Она в коме, сообщила GOROD48 мать пострадавшей в аварии.

Движение на спуске ограничено.




img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
25 4323
#Авария #ДТП
5

Комментарии (25)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мицубиси - управляй гавном! я

1 минуту назад
Где тут «внедорожник»? На фото ржавый неуправляемый кусок ипонского гавна с клиренсом меньше, чем у «девятки»?
ответить

Интересно

4 минуты назад
Из клуба ехали что-ли? Гнали походу
ответить

Жизнь

6 минут назад
Это с какой скоростью надо было ехать???
ответить

Граф

8 минут назад
Все дороги в городе не посыпоны, по ходу с началом движения 06:30-07:00 начали сами отходить от наледи . Зато начальник новый БИЗНЕСМЕН в столице на выходных празнует? До каких пор у нас в городе будут назначение БИЗНЕСМЕНОВ которые занимают по 2 должности и пливать они хотели на муниципальные обязоности где только числятся? Ведь почти у каждого руководителя по 2 должности. Что за издевательства?
ответить

Иван

9 минут назад
Вот результат неуемного хвастоства чиновников об успешной борьбе со снегом и гололедом. Сочувстую пострадавшим, а с болтунов дорожников не мешало бы спросить.
ответить

Участник дорожного движения.

12 минут назад
В нетрезвом состоянии она была! Всю ночь гудела... кальян в машине валялся еще не остывший! Вот и нашла свою смерть...
ответить

патриот-бюджетник

15 минут назад
100, ага
ответить

100

17 минут назад
патриот-бюджетник, в твоей вафлёрской тупой башке зато стрельнули когда выдрачивал коммент здесь....
ответить

патриот-бюджетник

22 минуты назад
Что то аэрбагов в инодрочеве не видно.
ответить

123

23 минуты назад
все волгобасы уже разбили
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Усмани горела баня
#МЧС #пожар
9
В Усмани горела баня

вчера, 23:02

Происшествия
Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога мусорного контейнера в Липецке
#контейнер #поджог
37
Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога мусорного контейнера в Липецке

вчера, 10:37

Происшествия
Пожар в мусоропроводе разбудил липчан среди ночи
#пожар #МЧС
7
Пожар в мусоропроводе разбудил липчан среди ночи

вчера, 10:33

Происшествия
В пожаре на улице Меркулова погиб человек
#пожар
16
В пожаре на улице Меркулова погиб человек

вчера, 00:06

Происшествия
«Дети холопов» разнесли в клочья 11 баннеров в парке Троекурово
#Лебедянь #Троекуровский парк #вандализм
254
«Дети холопов» разнесли в клочья 11 баннеров в парке Троекурово

20.12.2019 16:20

Происшествия
Мэрия опровергла сообщение о конфетах с наркотиками в школах Липецка
#наркотики #школа
35
Мэрия опровергла сообщение о конфетах с наркотиками в школах Липецка

20.12.2019 16:19

Происшествия