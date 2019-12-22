Происшествия
сегодня, 09:06
Пострадавшая в аварии на Плехановском спуске женщина впала в кому
Иномарку закрутило и выбросило под автобус.
Сегодня около 06:30 на Плехановском спуске в Липецке произошло столкновение автомобиля «Митсубиси» и муниципального автобуса. Как рассказал GOROD48 водитель иномарки, он вместе с пассажиркой ехал по спуску вниз от площади Плеханова. Возле пешеходного перехода внедорожник закрутило на скользкой дороге, водитель не справился с управлением, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом №12.
В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. 27-летнюю женщину увезли в реанимацию. Она в коме, сообщила GOROD48 мать пострадавшей в аварии.
Движение на спуске ограничено.
В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. 27-летнюю женщину увезли в реанимацию. Она в коме, сообщила GOROD48 мать пострадавшей в аварии.
Движение на спуске ограничено.
мицубиси - управляй гавном! я
Интересно
Жизнь
Граф
Иван
Участник дорожного движения.
патриот-бюджетник
100
патриот-бюджетник
123