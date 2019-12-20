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В Госдуме предложили разработать программу развития пассажирской авиации

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Депутаты Госдумы обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху с просьбой разработать федеральную программу «Авиация малых городов». Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий»19 декабря.  

В обращении к министру транспорта говорится, что, несмотря на масштабную трансформацию авиаотрасли, мобильность россиян сегодня крайне низкая. Например, на одного жителя США приходилось в прошлом году 2,72 полета, Канады — 2,41, Германии — 1,32, а России — 0,79.   

По данным Росавиации, в октябре этого года общий пассажиропоток составил 18,9 млн человек. Из них международные маршруты выбирали 6,8 млн, а внутренние почти двукратно больше — 12,09 млн, что обусловлено большими расстояниями между городами.  

Однако на сегодняшний день 10 субъектов РФ — Владимирская, Рязанская, Еврейская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская области, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия — не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов.   

Особенно тяжелая ситуация складывается в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям — там льготными перелетами могут воспользоваться лишь 10% жителей. 

Решением проблемы, по мнению члена комитета Госдумы по бюджету Виктора Зубарева, могут стать разработка федеральной программы «Авиация малых городов», а также закрепление в законодательстве понятия «воздушные региональные авиалинии». 

«Ограничения авиасообщения внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни людей, развитии труднодоступных населенных пунктов, жители которых, по сути, оказываются отрезанными от большой земли», — рассказал он.  

В Минтрансе «Известиям» заявили, что обращение на имя министра поступило и будет рассмотрено, воздержавшись от более подробных комментариев. 

 
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