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Центробанк хочет ужесточить правила выдачи ипотеки

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Центробанк хочет ужесточить правила выдачи ипотеки
В России могут ужесточить для банков правила выдачи ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Меры Банка России по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования» Центрального банка России.

Согласно этому документу, с 1 июля 2020 года могут быть введены дифференцированные надбавки «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога».

Если меры будут приняты, нагрузка на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей может вырасти в 1,4 раза. Так, регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Кроме того, увеличится запас капитала на покрытие убытков при различных шоковых ситуациях, "способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость". Ранее регулятором принято решение по повышению с 1 января 2020 года коэффициента риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% — с 150% до 200%.
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