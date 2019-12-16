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44 минуты назад

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Преподавателя отстранили от работы на полгода

Учительницу русского языка и литературы в Палласовке (Волгоградская область) отстранили от работы после инцидента с учеником. По словам школьника, педагог обрезала ему челку. Об этом сообщают "Известия".

В школе ведется служебная проверка. Специалисты намерены установить, что произошло во время конфликта учителя и ученика. 14-летний подросток утверждает, что во время урока он поспорил с преподавательницей, и она обрезала ему челку, сопровождая свои действия неприятными комментариями. При этом в ведомстве уточняют, что некоторые детали в рассказах школьника и учительницы расходятся.

По словам преподавательницы, речь идет только о "трех-четырех волосинках", которые она отстригла, чтобы "обозначить длину" приемлемой прически. Она объяснила, что после этого отправила ребенка на следующий урок, а уже позже мальчика кто-то "серьезно обкорнал".

Педагог заявила, что сохранила отстриженные волосы и предъявила руководству школы в качестве вещественных доказательств. При этом она признала свою ошибку.

"Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный", — отметила педагог.

Родители мальчика написали заявление, в котором указали, что не имеют претензии к преподавателю.
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