Общество

51 минуту назад

В Липецкой области электрик застрелил энергетика после чего покончил с собой

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#убийство
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В Липецкой области электрик застрелил энергетика после чего покончил с собой

Рядом с телом убийцы нашли обрез, из которого он застрелил свою жертву.

Сегодня в селе Стегаловка Долгоруковского района на складской площадке местного сельхозпредприятия 54-летний электрик дважды выстрелил в 54-летнего энергетика. Заряды попали ему в живот и голову, от полученных ранений мужчина умер на месте. Стрелявший с места преступления скрылся. Убийство произошло на глазах работников предприятия.

«Впоследствии тело 54-летнего мужчины было обнаружено в его собственном доме. По предварительным данным, после убийства коллеги он свел счеты с жизнью», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Рядом с телом убийцы нашли обрез, из которого он застрелил свою жертву. Коллеги погибших говорят, что энергетик был причастен к увольнению электрика.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотры мест происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судебные экспертизы. 

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство
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Комментарии (4)

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ВВ

15 минут назад
"..Братва не стреляйте друг друга..." Можно реально виноватых "с собой "забрать..,может,жизнь станет лучше...
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Баба Нюра

20 минут назад
Видать, в аду жизнь лучше, чем здесь, поэтому народ туда и стремится попасть!
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Сталин-психиатр.

24 минуты назад
Да уж, нервы у всех ни к черту стали, сразу стрелять начинают...
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

25 минут назад
Зря он его уволил.Теперь другие руководители будут думать.
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