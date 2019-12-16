В Липецкой области электрик застрелил энергетика после чего покончил с собой

Рядом с телом убийцы нашли обрез, из которого он застрелил свою жертву.

Сегодня в селе Стегаловка Долгоруковского района на складской площадке местного сельхозпредприятия 54-летний электрик дважды выстрелил в 54-летнего энергетика. Заряды попали ему в живот и голову, от полученных ранений мужчина умер на месте. Стрелявший с места преступления скрылся. Убийство произошло на глазах работников предприятия.



«Впоследствии тело 54-летнего мужчины было обнаружено в его собственном доме. По предварительным данным, после убийства коллеги он свел счеты с жизнью», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Рядом с телом убийцы нашли обрез, из которого он застрелил свою жертву. Коллеги погибших говорят, что энергетик был причастен к увольнению электрика.



Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотры мест происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены судебные экспертизы.



фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

