Липецкий мини-футбол огорчил «малышей»

Ехать в ХМАО к дублерам "Газпрома-Югры", к счастью, не пришлось - игра прошла в Подмосковье.

Липецкий мини-футбольный клуб победил на выезде дублеров «Газпрома-Югры», занимающих место в нижней части турнирной таблицы Высшей лиги АМФР – 4:1.

К счастью, липчанам не пришлось тратить силы и деньги на поездку в Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ) – соперники принимают гостей в подмосковных Люберцах, где и состоялась игра.

В «Газпроме-Югре-Д» выступают в основном юниоры 1999 – 2002 г.р., но на матч с Липецком они не сумели выставить сильнейших игроков: не было основного вратаря Николая Трубицына, лидеров Александра Пирогова и Александра Виноградова. В итоге хозяева стали «легкой добычей».

Впрочем, с трибуны матч смотрел и один из лучших бомбардиров липчан Роман Адамов, дисквалифицированный за перебор желтых карточек.

Счет на 17-й минуте открыл опытный Вадим Цай, мастерски использовавший своевременную передачу Бориса Муратова (на фото). До перерыва это был единственный мяч, а основные событий произошли во втором тайме.

Сначала после паса Максима Истомина счет с «пятачка» удвоил Сергей Кондратьев, которому одному столько лет, сколько двоим футболистам «Газпрома-Югру-Д». За 7 минут до конца югорцы сумели сократить разрыв после дального удара Ивана Беспалова.

Терять хозяевам было уже нечего, они заменили голкипера пятым полевым игроком, но в ответ получили лишь два гола в пустые ворота от Истомина и Цая, оформившего «дубль».

Этой игрок липецкая команда завершила изнурительный марафон – 3 матча за восемь дней, которому подверглась по прихоти своего руководства. Игра в таком режиме привела к поражению в Астрахани. Липчане хоть и продолжают занимать 4-е место, но отрыв от лидеров увеличивается и на данный момент составляет уже 7 очков.

«Газпром-Югра-Д» (Югорск) - Липецк - 1:4 (0:1)

Голы: Цай, 17 (0:1). Кондратьев, 29 (0:2). И.Беспалов, 42 (1:2). Истомин, 47 (1:3). Цай, 48 (1:4).

«Газпром-Югра-Д»: Селезнёв - Умирбаев, Тохтаров, Липовской, Мольков - Шамис, А.Мусин, И.Беспалов, Пантюхин.

Липецк: А.Исаков - Истомин (к), Алханов, А.Хромых, Кондратьев - Хейруллаев, Цай, Муратов, Назаров - Ролдугин.

Предупреждения: Липовской, 19. И.Беспалов, 21 - Кондратьев, 38. Фолы: 6-6 (4-5).

Судьи А.Симаков (Пенза), И.Акимцев (Хотьково).

14 декабря. Люберцы. ДС «Триумф». 100 зрителей.

Фото mfkgazprom-ugra.ru