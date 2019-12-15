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51 минуту назад
В Омске мальчику из-за пыток в семье в ноги вросла гречка
В Омске судят 35-летнего программиста и его сожительницу, которые пытали восьмилетнего мальчика.
Ребенка пара наказывала за то, что он слишком поздно, по их мнению, возвращался из школы или с прогулки. Мужчина не только бил мальчика и оставлял его без еды, но и ставил пасынка коленями на гречневую крупу. Длиться пытка могла от получаса до девяти часов. При этом мать ребенка и не думала мешать своему сожителю, а одобряла такие методы «воспитания».
Об издевательствах стало известно после того, как мальчик сбежал к соседям после очередного «урока». Те вызвали полицию.
Теперь мужчина находится под стражей, а мать ребенка — под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет заключения.
Мальчик же перенес операцию — хирургу пришлось удалять кожу и гречку, которая вросла ребенку в ноги. Сейчас раны мальчика уже практически зажили, сообщает www.ntv.ru
Об издевательствах стало известно после того, как мальчик сбежал к соседям после очередного «урока». Те вызвали полицию.
Теперь мужчина находится под стражей, а мать ребенка — под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет заключения.
Мальчик же перенес операцию — хирургу пришлось удалять кожу и гречку, которая вросла ребенку в ноги. Сейчас раны мальчика уже практически зажили, сообщает www.ntv.ru