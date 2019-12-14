Липчанин украл в кафе оставленный без присмотра мобильный телефон

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратился 21-летний житель районного центра. Молодой человек сообщил, что ночью в одном из кафе, расположенном по улице Колхозной, у него был похищен сотовый телефон, который он оставил без присмотра. Ущерб составил 16 тысяч рублей.



Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан нигде не работающий 23-летний житель Липецкой области. Стражи порядка доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.



В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От молодого человека получены признательные показания. Похищенный телефон изъят, сообщили в УМВД России по Тульской области.

