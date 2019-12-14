Происшествия

54 минуты назад

Липчанин украл в кафе оставленный без присмотра мобильный телефон

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#кража
Липчанин украл в кафе оставленный без присмотра мобильный телефон
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратился 21-летний житель районного центра. Молодой человек сообщил, что ночью в одном из кафе, расположенном по улице Колхозной, у него был похищен сотовый телефон, который он оставил без присмотра. Ущерб составил 16 тысяч рублей. 

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан нигде не работающий 23-летний житель Липецкой области. Стражи порядка доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». От молодого человека получены признательные показания. Похищенный телефон изъят, сообщили в УМВД России по Тульской области.
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#кража

Комментарии (1)

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41 минуту назад
Это фото уже было...МВД «Ефремовский», это где, в Туле?
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