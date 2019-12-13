Липчанка открыла игорный клуб и пыталась за 300 000 подкупить полицейского

В Липецке вынесен приговор 31-летней жительнице города, которая обвинялась в организации азартных и даче взятки в крупном размере.



«Женщина арендовала помещение и оснастила его компьютерным оборудованием, предназначенным для проведения азартных игр. Она разработала меры конспирации, оснастила помещение видеокамерами и лично контролировала его работу в круглосуточном режиме. Нелегальный бизнес действовал на протяжении года и по подсчётам следователей принес от 1,5 до 6 миллионов рублей прибыли», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Игорный клуб отыскали полицейские. Чтобы избежать уголовной ответственности женщина попыталась подкупить одного из них за 300 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о взятке в следственные органы.



Вину в совершении преступления женщина признала еще на стадии предварительного следствия и дала подробные показания.



Учитывая все обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а изъятое компьютерное оборудование будет уничтожено.

