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Происшествия
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11 минут назад
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Машина с двумя подростками перевернулась на сельской дороге
Авария произошла ночью в Усманском районе. Оба подростка доставлены в больницу.
Как сообщает Госавтоинспекция, за рулем машины находился 15-летний подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем.
«В аварии пострадал сам водитель и его 15-летний пассажир – с травмами их доставили в больницу», — рассказали в ГАИ.
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