Машина с двумя подростками перевернулась на сельской дороге

Авария произошла ночью в Усманском районе. Оба подростка доставлены в больницу.



В половине второго ночи на дороге Пластинки – Дмитриевка – Дрязги в Усманском районе съехал с дороги и перевернулся автомобиль «Лады Гранта».Как сообщает Госавтоинспекция, за рулем машины находился 15-летний подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем.«В аварии пострадал сам водитель и его 15-летний пассажир – с травмами их доставили в больницу», — рассказали в ГАИ.