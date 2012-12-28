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11 минут назад
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Машина с двумя подростками перевернулась на сельской дороге

Авария произошла ночью в Усманском районе. Оба подростка доставлены в больницу.

В половине второго ночи на дороге Пластинки – Дмитриевка – Дрязги в Усманском районе съехал с дороги и перевернулся автомобиль «Лады Гранта».

Как сообщает Госавтоинспекция, за рулем машины находился 15-летний подросток. По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем.

«В аварии пострадал сам водитель и его 15-летний пассажир – с травмами их доставили в больницу», — рассказали в ГАИ.

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