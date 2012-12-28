Статистика: в Липецкой области дорожали овощи и дешевели куры

Капуста и картофель на прошлой неделе продолжили дорожать, а куры — дешеветь. Максимальную прибавку цены продемонстрировали помидоры (+3,43%), лидером среди снизивших стоимость продуктов стали огурцы (-6,92%). Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 4 по 10 марта) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области дорожала плодоовощная продукция. Заметнее всего выросли цены на помидоры (+3,43%), капусту (+2,72%), картофель (+1,88%). Также увеличились цены на лук, свеклу, морковь, яблоки – рост составил от 0,43% до 0,83%. Пастеризованное молоко стало дороже на 1,29%, а сливочное масло — на 1,07%. Вермишель прибавила в цене 1,53%, макаронные изделия в целом 1,05%, стала дороже водка на 1,31%. Рост стоимости менее одного процента зафиксирован на говядину, баранину, подсолнечное масло, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, сыр, соль.Среди подешевевших продуктов оказались огурцы (-6,92%), куры (-1,66%). Снизились также цены на свинину, мороженую рыбу, маргарин, творог, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, яйца, чай, муку, рис, пшено, пшеничный хлеб. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как сахар, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, гречку. Прежней осталась средняя стоимость обеда в столовой.Из непродовольственных товаров заметно подорожали мужские носки (+1,44%), зубная паста (+2,09%), туалетная бумага (+2,57%). Также увеличились потребительские цены на школьные спортивные костюмы, хозяйственное мыло, стиральный порошок, сигареты с фильтром, сухие корма для животных. Вместе с тем стали дешевле туалетное мыло, шампунь, зубные щетки. Не изменились цены на джинсы для детей школьного возраста, мужские и детские футболки, детские и взрослые кроссовки, спички.В категории услуг стали заметно дороже стоимость проживания в санаториях (+22,35%) и домах отдыха (+25,24%), отмечается в исследовании Липецкстата.