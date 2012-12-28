Статистика: липчане экономили на продуктах питания и больше тратили на товары для быта

32,9 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе — по сравнению с январем 2024 года он вырос в сопоставимых ценах на 3,1%. Траты в расчете на душу населения оставили 29,7 тысячи рублей.



Оборот розничной торговли вырос из-за расходов липчан на непродовольственные товары – в январе траты на них составили 17,85 миллиарда рублей, или 54,3% всего розничного товарооборота. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 10,8% больше. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия жители Липецкой области израсходовали в январе чуть более 15 миллиардов рублей — на 5,2% меньше прошлогоднего.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,8% от оборота розничной торговли. Траты на общепит в январе составила 1,3 миллиарда рублей, на 14,2% больше (в сопоставимых ценах), чем годом ранее. В расчете на душу населения — 1178 рублей.