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98
52 минуты назад
1

Статистика: липчане экономили на продуктах питания и больше тратили на товары для быта

32,9 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе — по сравнению с январем 2024 года он вырос в сопоставимых ценах на 3,1%. Траты в расчете на душу населения оставили 29,7 тысячи рублей. 

Оборот розничной торговли вырос из-за расходов липчан на непродовольственные товары – в январе траты на них составили 17,85 миллиарда рублей, или 54,3% всего розничного товарооборота. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 10,8% больше. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия жители Липецкой области израсходовали в январе чуть более 15 миллиардов рублей — на 5,2% меньше прошлогоднего. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,8% от оборота розничной торговли. Траты на общепит в январе составила 1,3 миллиарда рублей, на 14,2% больше (в сопоставимых ценах), чем годом ранее. В расчете на душу населения — 1178 рублей. 

траты населения
оборот розничной торговли
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Комментарии (1)

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А
34 минуты назад
Я ни на чём не экономлю . Живу как богач
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