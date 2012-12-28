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Экономика
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52 минуты назад
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Статистика: липчане экономили на продуктах питания и больше тратили на товары для быта
32,9 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе — по сравнению с январем 2024 года он вырос в сопоставимых ценах на 3,1%. Траты в расчете на душу населения оставили 29,7 тысячи рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,8% от оборота розничной торговли. Траты на общепит в январе составила 1,3 миллиарда рублей, на 14,2% больше (в сопоставимых ценах), чем годом ранее. В расчете на душу населения — 1178 рублей.
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