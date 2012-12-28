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сегодня, 09:41
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32-летняя липчанка оформила кредиты и пыталась свалить всё на мошенников

Теперь её обвиняют в заведомо ложном доносе.

32-летнюю липчанку обвиняют в заведомо ложном доносе. Женщина вместе с мужем обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве: якобы неизвестные воспользовались ее персональными данными и данными её мужа и оформили на них онлайн-кредиты более чем на 380 тысяч рублей. Но полицейские уличили женщину во лжи.

«Женщина призналась, что она воспользовавшись сотовым телефоном супруга и имея доступ к мобильному приложению банка, от его имени и без его согласия оформила кредиты. Также она оформила кредиты и на свое имя, а деньги потратила. Такую схему она придумала для сокрытия фактов оформления кредитов и нежелания их дальнейшего погашения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных либо исправительных работ, а также лишение свободы на срок до шести лет.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Закон и порядок
33 минуты назад
Как интересно. Если мошенники обманут - это ничего, а так, она виновата и ее теперь засудят...
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Да уж
сегодня, 10:35
Ушлая какая липчанка. Нв ходу подметки рвёт.
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zzloyzz
сегодня, 10:15
Вот мошенники обрадуются...
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