32-летняя липчанка оформила кредиты и пыталась свалить всё на мошенников

Теперь её обвиняют в заведомо ложном доносе.

32-летнюю липчанку обвиняют в заведомо ложном доносе. Женщина вместе с мужем обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве: якобы неизвестные воспользовались ее персональными данными и данными её мужа и оформили на них онлайн-кредиты более чем на 380 тысяч рублей. Но полицейские уличили женщину во лжи.«Женщина призналась, что она воспользовавшись сотовым телефоном супруга и имея доступ к мобильному приложению банка, от его имени и без его согласия оформила кредиты. Также она оформила кредиты и на свое имя, а деньги потратила. Такую схему она придумала для сокрытия фактов оформления кредитов и нежелания их дальнейшего погашения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных либо исправительных работ, а также лишение свободы на срок до шести лет.