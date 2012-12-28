Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
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сегодня, 09:41
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32-летняя липчанка оформила кредиты и пыталась свалить всё на мошенников
Теперь её обвиняют в заведомо ложном доносе.
«Женщина призналась, что она воспользовавшись сотовым телефоном супруга и имея доступ к мобильному приложению банка, от его имени и без его согласия оформила кредиты. Также она оформила кредиты и на свое имя, а деньги потратила. Такую схему она придумала для сокрытия фактов оформления кредитов и нежелания их дальнейшего погашения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных либо исправительных работ, а также лишение свободы на срок до шести лет.
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