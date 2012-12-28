Машина и дом горели в Липецкой области

Также продолжает гореть сухая трава.

«Сокол-3» и

Тюленина и Энгельса.

Вечером 12 марта в Задонске сгорел автомобиль «Лада Калина», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.13 марта на 15 квадратных метрах горело административное здание на улице Тельмана в Липецке. Огонь повредил имущество и отделку помещения. В Данкове выгорела хозпостройка на улице Строителей. В Липецке на улице Передельческой сгорела кровля жилого дома.За два дня зарегистрировано 17 случаев возгорания сухой травы и два случая горения мусора на открытом пространстве. Так, в селе Богородицком Добровского округа пал был потушен на одном гектаре. Вчера в Липецке пожарные выезжали по пяти адресам, где горел сухостой: в СНТ«Металлург-2», на улицы