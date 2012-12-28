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Общество
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сегодня, 09:27
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Машина и дом горели в Липецкой области
Также продолжает гореть сухая трава.
13 марта на 15 квадратных метрах горело административное здание на улице Тельмана в Липецке. Огонь повредил имущество и отделку помещения. В Данкове выгорела хозпостройка на улице Строителей. В Липецке на улице Передельческой сгорела кровля жилого дома.
За два дня зарегистрировано 17 случаев возгорания сухой травы и два случая горения мусора на открытом пространстве. Так, в селе Богородицком Добровского округа пал был потушен на одном гектаре. Вчера в Липецке пожарные выезжали по пяти адресам, где горел сухостой: в СНТ «Сокол-3» и «Металлург-2», на улицы Тюленина и Энгельса.
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