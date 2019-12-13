13 минут назад
Прокуратура обратила внимание на состояние старинного здания егерского училища
Прокуратура Липецкой области внесла представление в адрес руководителя областного управления по охране объектов культурного наследия в связи с неудовлетворительным состоянием памятника архитектуры – здания бывшего егерского училища.
Липецкое егерское училище - одно из старейших среднетехнических учебных заведений в России, организованное на базе Романовского лесничества.
Егерское училище служит характерным примером здания небольшого учебного заведения середины XIX века, выполненного в стиле классицизма.
Как сообщал GOROD48, в этом училище преподавал первый липецкий советский руководитель Владимир Агте.
Неудовлетворительное состояние здание, к которому имеется свободный доступ, в т.ч. детей, стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования.
По результатам проверки в адрес начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области прокурор внес представление, в соответствии с которым, в течение месячного срока должны быть приняты меры к устранению допущенных нарушений.
еврей