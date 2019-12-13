Общество

13 минут назад

Прокуратура обратила внимание на состояние старинного здания егерского училища

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#егерское училище #Агте #прокуратура
Прокуратура обратила внимание на состояние старинного здания егерского училища

Прокуратура Липецкой области внесла представление в адрес руководителя областного управления по охране объектов культурного наследия в связи с неудовлетворительным состоянием памятника архитектуры – здания бывшего егерского училища.

Прокуратура Октябрьского района Липецка проверила соблюдение федерального законодательства о противодействии терроризму в части предупреждения несанкционированного доступа посторонних лиц на заброшенные объекты (здания, сооружения). При проверке на ул. О. Кошевого выявлено заброшенное здание бывшего Липецкого егерского училища, 1858 года постройки, относящееся к объектам культурного наследия регионального значения.

Липецкое егерское училище - одно из старейших среднетехнических учебных заведений в России, организованное на базе Романовского лесничества. 

Егерское училище служит характерным примером здания небольшого учебного заведения середины XIX века, выполненного в стиле классицизма.

Как сообщал GOROD48, в этом училище преподавал первый липецкий советский руководитель Владимир Агте.

Неудовлетворительное состояние здание, к которому имеется свободный доступ, в т.ч. детей, стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

По результатам проверки в адрес начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области прокурор внес представление, в соответствии с которым, в течение месячного срока должны быть приняты меры к устранению допущенных нарушений.

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#егерское училище #Агте #прокуратура

Комментарии (1)

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еврей

1 минуту назад
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