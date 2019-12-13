НЛМК поздравит детей с новогодними праздниками

На НЛМК завершается подготовка к ежегодной благотворительной акции «Рождественский поезд» для воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области. Она проводится девятнадцатый год подряд профсоюзным комитетом предприятия и социальным партнером НЛМК - благотворительным фондом «Милосердие».



С 23 декабря по 5 января шефы из НЛМК приедут в гости к ребятам Грязинской и Тербунской школ-интернатов, Центра помощи детям имени Эдуарда Белана, санаторной школы-интерната в поселке Дачный, детского дома в селе Борино, Елецкого дома ребенка и к маленьким пациентам больницы в поселке Плеханово. Около 1 000 детей получат новогодние подарки, в которых найдут сладости, игрушки, развивающие игры, наборы для творчества, спортивный инвентарь и канцелярские принадлежности. По заказу НЛМК творческие коллективы городского ДК проведут для ребят 7 новогодних театрализованных представлений со сказочными персонажами и 5 дискотек.



«Каждый год накануне новогодних праздников мы отправляем наш «Рождественский поезд» с подарками для маленьких жителей области. Вместе с профсоюзной организацией, работниками городского Дворца культуры мы в очередной раз постараемся сделать все мероприятия по-настоящему интересными и запоминающимися»,- рассказал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.



Более 1000 «сладких» подарков от фонда «Милосердие» будут розданы малообеспеченным и многодетным липецким семьям, еще 700 подарков передадут ветеранам предприятия – инвалидам и одиноким. 100 новогодних наборов отправят детям подводников подлодки "Липецк".



В рамках социальной программы «Детство» компания организует новогодние праздничные мероприятия и для детей металлургов. Актеры городского Дворца культуры подготовили новогоднее цирковое шоу «Приключения маленькой Бабы Яги» с участием ярких сказочных персонажей. 18 представлений для детей до 11 лет пройдут с 27 -30 декабря и 2- 6 января. Всем детям сотрудников в возрасте до 14 лет от предприятия вручат новогодние подарки.



Для ребят старше 11 лет со 2 по 6 января в парке Металлургов организуют новогодние спортивно-развлекательные шоу-квесты «Новогодняя корпорация или Стальной путь». В течение пяти дней на мероприятиях смогут получить заряд бодрости и отличного настроения более 2,5 тысяч детей работников комбината. Начало квестов в 11:00.

