Заключённым пытались передать 72 телефона и 423 грамма наркотиков

За попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УФСИН были задержаны 18 человек.

В УФСИН России по Липецкой области подвели итоги 2024 года. По сообщению пресс-службы УФСИН Липецкой области, на территории подведомственных учреждений за год было изъято 195 средств мобильной связи, из них 72 при доставке.Также пресечено 13 попыток доставки наркотиков осужденным — всего из незаконного оборота изъято 423,22 грамма наркотических средств.За попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УФСИН задержаны 18 человек, из них 12 привлечены к административной ответственности.