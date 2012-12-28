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Происшествия
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сегодня, 14:57
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Заключённым пытались передать 72 телефона и 423 грамма наркотиков
За попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УФСИН были задержаны 18 человек.
Также пресечено 13 попыток доставки наркотиков осужденным — всего из незаконного оборота изъято 423,22 грамма наркотических средств.
За попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УФСИН задержаны 18 человек, из них 12 привлечены к административной ответственности.
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