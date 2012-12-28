Маршрутный автобус сгорел в Липецке

Огонь охватил весь салон.

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Утром 24 января в районе Опытной станции Липецка на дороге загорелся автобус, обслуживающий один из городских маршрутов.Как рассказали очевидцы, огонь полностью объял салон автобуса. В этот момент он был без пассажиров.В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области уточнили, что пожар начался на 290-м километре трассы «Орел-Тамбов».— Произошло возгорание автобуса маршрута №315. Пассажиров в автобусе не было. Пожар был оперативно ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.