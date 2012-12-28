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вчера, 23:02
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Беспилотник упал в Воловском районе

БПЛА подавлен на границе с Курской областью и упал в поле в Воловском районе. Жертв и разрушений нет. На место выехали представители оперативных служб, сообщил губернатор Игорь Артамонов

«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности», — добавил губернатор.

Напомним, на территории области введен желтый уровень угрозы «Воздушная опасность». В Липецке и Липецком округе — красный уровень «Угроза атаки БПЛА». В городе звучала сирена. 

воздушная тревога
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Бабуля
31 минуту назад
Молодцы защитники наши!!!! Вы самые лучшие! Спасибо
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Гость
52 минуты назад
Спасибо нашим защитникам, низкий поклон.
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