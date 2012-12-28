Беспилотник упал в Воловском районе

БПЛА подавлен на границе с Курской областью и упал в поле в Воловском районе. Жертв и разрушений нет. На место выехали представители оперативных служб, сообщил губернатор Игорь Артамонов«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности», — добавил губернатор.Напомним, на территории области введен желтый уровень угрозы «Воздушная опасность». В Липецке и Липецком округе — красный уровень «Угроза атаки БПЛА». В городе звучала сирена.