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Происшествия
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вчера, 23:02
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Беспилотник упал в Воловском районе
«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности», — добавил губернатор.
Напомним, на территории области введен желтый уровень угрозы «Воздушная опасность». В Липецке и Липецком округе — красный уровень «Угроза атаки БПЛА». В городе звучала сирена.
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