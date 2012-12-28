В сломавшийся «Ниссан» врезался «Фольксваген»: водитель стоявшего автомобиля погиб

Водитель «Фольксвагена» решил обогнать автобус справа.

В Грязях направлено в суд уголовное дело водителя автомобиля «Фольксваген Пассат», врезавшегося в стоящий «Ниссан Пульсар» — водитель последнего автомобиля получил смертельные травмы.Эта авария произошла 24 марта прошлого года примерно в 17:15 на 24-м километре дороги «Липецк-Грязи-Песковатка» по направлению к Грязям.По данным следствия, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» решил совершить обгон следовавшего в попутном направлении пассажирского автобуса, при этом для совершения маневра он выбрал не предусмотренную для этого правую полосу движения (дополнительную полосу для остановки общественного транспорта на предусмотренном оборудованном месте).В результате водитель своевременно не заметил припаркованный из-за поломки автомобиль «Ниссан Пульсар». Находящийся внутри сломавшейся машины водитель получил смертельные травмы.— Действия водителя «Фольксвагена» были квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.