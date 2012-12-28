Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Беспилотник упал в Воловском районе
Происшествия
Секс — не повод для знакомства
Здоровье
Маршрутный автобус сгорел в Липецке
Происшествия
В больнице на Тракторном спасают утонувшего рыбака
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Общество
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Происшествия
Липчанка заснула на обогревателе: врачи спасают ей ногу
Здоровье
В Липецке объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА»
Происшествия
Бравшему взятки преподавателю техникума назначен штраф в пять миллионов рублей
Происшествия
Читать все
77-летнюю пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка
Происшествия
На дамбе Матырского водохранилища столкнулись два «ВАЗа»
Происшествия
Женщина складывала украденные продукты в коляску с ребёнком
Происшествия
19-летний липчанин перевёл мошенникам 260 тысяч рублей
Происшествия
«Липецкпассажиртранс» и «Зеленхоз» стали акционерными обществами
Общество
В сломавшийся «Ниссан» врезался «Фольксваген»: водитель стоявшего автомобиля погиб
Происшествия
За долг по алиментам в 172 тысячи рублей липчанин отправился в колонию на два с половиной года
Происшествия
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Дело о смертельном лобовом ДТП у поворота на Ярлуково передано в суд
Происшествия
Главой Лев-Толстовского района стал Константин Шабанов
Общество
Читать все
Происшествия
1925
сегодня, 11:47
2

В сломавшийся «Ниссан» врезался «Фольксваген»: водитель стоявшего автомобиля погиб

Водитель «Фольксвагена» решил обогнать автобус справа.

В Грязях направлено в суд уголовное дело водителя автомобиля «Фольксваген Пассат», врезавшегося в стоящий «Ниссан Пульсар» — водитель последнего автомобиля получил смертельные травмы.

Эта авария произошла 24 марта прошлого года примерно в 17:15 на 24-м километре дороги «Липецк-Грязи-Песковатка» по направлению к Грязям.

По данным следствия, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» решил совершить обгон следовавшего в попутном направлении пассажирского автобуса, при этом для совершения маневра он выбрал не предусмотренную для этого правую полосу движения (дополнительную полосу для остановки общественного транспорта на предусмотренном оборудованном месте).

В результате водитель своевременно не заметил припаркованный из-за поломки автомобиль «Ниссан Пульсар». Находящийся внутри сломавшейся машины водитель получил смертельные травмы.

— Действия водителя «Фольксвагена» были квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
ДТП
0
6
7
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
4 минуты назад
Это смерть человека не по неосторожности, а по грубейшему нарушения правил дорожного движения . Таких водителей надо наказывать по всей строгости закона. Он лишил человека жизни, принёс горе в семью. Лишение прав должно быть пожизненным.
Ответить
Жесть
31 минуту назад
Даже если ты нормально ездишь и не нарушаешь правила или идешь по переходу, не факт, что в тебя не врежется какой-то олень. Оленям нужно сроки добавлять за такую езду, да ещё и со смертельным исходом.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru