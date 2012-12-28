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Происшествия
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сегодня, 11:47
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В сломавшийся «Ниссан» врезался «Фольксваген»: водитель стоявшего автомобиля погиб
Водитель «Фольксвагена» решил обогнать автобус справа.
Эта авария произошла 24 марта прошлого года примерно в 17:15 на 24-м километре дороги «Липецк-Грязи-Песковатка» по направлению к Грязям.
По данным следствия, водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» решил совершить обгон следовавшего в попутном направлении пассажирского автобуса, при этом для совершения маневра он выбрал не предусмотренную для этого правую полосу движения (дополнительную полосу для остановки общественного транспорта на предусмотренном оборудованном месте).
В результате водитель своевременно не заметил припаркованный из-за поломки автомобиль «Ниссан Пульсар». Находящийся внутри сломавшейся машины водитель получил смертельные травмы.
— Действия водителя «Фольксвагена» были квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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