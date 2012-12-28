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На двух десятках улиц отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на сетях 24 января «РВК-Липецк» будет проводить в четырех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители двух десятков улиц. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4 на площади Торговой, №№ 14, 14а на площади Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах, помещениях и зданиях №№ 1, 1а, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15 по улице Лутова, № 8а по улице Елецкой, в частном секторе улиц Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой. 

Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Лутова, 15, улица Елецкая, 8а, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

24 января плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 12:00 без электричества останутся дома № 31а по улице 40 лет Советской Армии, № 39 по улице 50 лет НЛМК, № 21 по улице Скороходова, №№ 2а, 3, 4в, 4г по улице Неделина. 

С 09:00 до 16:00 отключат электроэнергию в домах №№ 1, 7 по улице Барашева, № 41 на площади Коммунальной, № 12 по улице Коммунальной, №№ 59, 59а по улице Первомайской, также на улице Полиграфической. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 6, 20 по улице Центральной в поселке Дачном, улицу Баумана. 

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