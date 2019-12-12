Общество

сегодня, 12:17

Детские пособия за декабрь выплатят до конца года

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#пособия
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Детские пособия за декабрь выплатят до конца года

Родителей малышей в этом месяце ждут две выплаты.

Родители детей, которые получают пособие на их содержание, в этом месяце ждут две выплаты — за ноябрь и декабрь, сообщает липецкое отделение фонда социального страхования.

Обычно пособие выплачивается месяцем позже, то есть деньги за октябрь получают в ноябре. Исключением станет выплата пособия за декабрь . Она будет осуществлена после 20 декабря. Таким образом, в декабре липчан ожидают две выплаты – за ноябрь  – до 15 декабря и за декабрь – после 20 декабря.

Пособия за январь будут выплачены с 1 по 15 февраля 2020 года.
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#пособия
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Комментарии (1)

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Сергей 13

сегодня, 12:45
Про НЛМК у нас микрофон всегда выключают,напишу рядом.Там,чтобы принять 1800 человек за год,нужно,чтобы такое же количество старых сотрудников уволилось,это новость ни о чем.
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