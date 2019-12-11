Утром на улице Гайдара нашли труп

Сегодня в Липецке во дворе дома №13 по улице Гайдара (Карьер) местные жители нашли тело мужчины средних лет. Труп лежал у сараев, как говорят жильцы дома, еще утром там его не было. Предположительно, тело притащили к сараям со стороны дома - на земле остались следы волочения.При осмотре тела сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы прижизненных травм. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.Местные жители говорят, что несколько раз видели этого человека во дворе дома.