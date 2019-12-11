Происшествия

50 минут назад

Утром на улице Гайдара нашли труп

3 1101
#труп
1
Утром на улице Гайдара нашли труп
Сегодня в Липецке во дворе дома №13 по улице Гайдара (Карьер) местные жители нашли тело мужчины средних лет. Труп лежал у сараев, как говорят жильцы дома, еще утром там его не было. Предположительно, тело притащили к сараям со стороны дома - на земле остались следы волочения.

WhatsApp Image 2019-12-11 at 10.49.18.jpeg+2019-12-11-11.21.01.jpg

WhatsApp Image 2019-12-11 at 10.49.17.jpeg+2019-12-11-11.21.01.jpg

WhatsApp Image 2019-12-11 at 10.49.18 (1).jpeg+2019-12-11-11.21.01.jpg

При осмотре тела сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы прижизненных травм. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. 

Местные жители говорят, что несколько раз видели этого человека во дворе дома.


3 1101
#труп
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

нет

47 секунд назад
на фото, наоборот , жителей там по минимуму . 2-3-4 этажные дома , не район , а сказка .
ответить

на фото

5 минут назад
гетто
ответить

владимир

18 минут назад
в чем был одет этот человек
ответить

Введите ваше имя

27 минут назад
Хороший тихий район - вчера двоих замочили - так никто ничего не слышал
ответить

Еще в рубрике

Вандалы разбили светофор на улице Первомайской
#вандализм
1
Вандалы разбили светофор на улице Первомайской

20 минут назад

Происшествия
Попавшие в переплет в Липецке рэперы посвятят этому песню
#концерт #эвакуация
4
Попавшие в переплет в Липецке рэперы посвятят этому песню

49 минут назад

Происшествия
«Форд» врезался в фонарный столб: в аварии пострадали три человека
#авария #ДТП
1
«Форд» врезался в фонарный столб: в аварии пострадали три человека

сегодня, 10:13

Происшествия
Кражу телефона вор старался скрыть краской
#кража #мобильный телефон
1
Кражу телефона вор старался скрыть краской

сегодня, 09:54

Происшествия
В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом
#пожар
12
В Липецке сошла с рельсов железнодорожная цистерна с топливом

сегодня, 07:56

Происшествия
Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста
#лжетерроризм
23
Задержан липчанин за ложное сообщение о минировании Кремля и здания Минюста

вчера, 16:29

Происшествия