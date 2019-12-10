Общество

57 минут назад

Белорусская курятина не доехала до Липецка

4 735
#Беларусь #таможня #
Белорусская курятина не доехала до Липецка

На таможенном пункте задержана партия курятины

На таможенном пункте «Брянск-Гомель» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запрещен ввоз в Российскую Федерацию 19,4 тонны замороженного мяса птицы производства предприятием  «Белоруснефть-Особино».

Груз следовал в  Липецкую область и сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным учреждением. «Буда-Кошелёвская районная ветеринарная станция».

Во время контроля инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что дата изготовления продукции (05.12.2019), указанная непосредственно на маркировочной этикетке, не соответствовала дате изготовления (08.12.19), заявленной в представленном ветеринарном сертификате, в том числе в его электроном виде.

Груз возвращен отправителю, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. 
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#Беларусь #таможня #

Комментарии (4)

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Просто на таможню пришла указиловка

2 минуты назад
Интегрироваться с Россией они не хотят....
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УХ ТЫ

4 минуты назад
НАМ ПЫТАЮТСЯ ПОДСУНУТЬ КАКУЮ_ТО КУРИННУЮ ДИИЧЬЬЬ, ОСОБИННО ИЗ БЕЛОРУСНЕФТИ
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Вегетарианец

13 минут назад
Да и * с ней, с этой курятиной, пусть белорусы её и едят, помои свои!
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Астра

19 минут назад
«Белоруснефть-Особино»... странное название предприятия для производства куриного мяса...
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