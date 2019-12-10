Белорусская курятина не доехала до Липецка

На таможенном пункте задержана партия курятины

На таможенном пункте «Брянск-Гомель» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запрещен ввоз в Российскую Федерацию 19,4 тонны замороженного мяса птицы производства предприятием «Белоруснефть-Особино».



Груз следовал в Липецкую область и сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным учреждением. «Буда-Кошелёвская районная ветеринарная станция».



Во время контроля инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что дата изготовления продукции (05.12.2019), указанная непосредственно на маркировочной этикетке, не соответствовала дате изготовления (08.12.19), заявленной в представленном ветеринарном сертификате, в том числе в его электроном виде.



Груз возвращен отправителю, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

