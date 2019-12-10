21-летний грабитель забрался на базу отдыха и напал на 11-летнего мальчика

Жителя Грязинского района будут судить за грабеж с проникновение в жилище.

Следственный отдел по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершил расследование дела 21-летнего местного жителя, который летом этого года ударил школьника и похитил сотовый телефон жителя Москвы.Ночью 21 июля обвиняемый, кстати уже судимый за грабеж, решил украсть имущество отдыхающих на одной из летних баз. Но на пороге домика, в котором поселилась компания с детьми, его встретил 11-летний мальчик.

«Обвиняемый ударил 11-летнего школьника, вставшего у него на пути, кулаком в живот, прошел внутрь помещения и похитил мобильный телефон стоимостью более 12 тысяч рублей отдыхавшего там жителя Москвы. После чего с места преступления скрылся. О произошедшем школьник рассказал вернувшимся с пляжа родным, которые заявили о хищении в правоохранительные органы», - сообщает подробности произошедшего Следственное управление СК РФ по Липецкой области.Вину в совершении преступления 21-летний грязинец признал частично. Вместе с тем следствием собрана достаточно доказательств, чтобы отправить дело в суд.Санкция ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.