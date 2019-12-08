Возле многоэтажки нашли труп мужчины

На месте происшествия работает полиция.

Сегодня утром возле общежития на улице 50 лет НЛМК в районе Манежа. На место происшествия вызвали полицию. Им предстоит установить личность погибшего.Разбираться в обстоятельствах происшествия будет региональное управление Следственного комитета РФ. Оперативный комментарий в правоохранительных органах получить не удалось.