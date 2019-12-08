Происшествия
50 минут назад
Возле многоэтажки нашли труп мужчины
3 949
На месте происшествия работает полиция.
Сегодня утром возле общежития на улице 50 лет НЛМК в районе Манежа. На место происшествия вызвали полицию. Им предстоит установить личность погибшего.
Разбираться в обстоятельствах происшествия будет региональное управление Следственного комитета РФ. Оперативный комментарий в правоохранительных органах получить не удалось.
Разбираться в обстоятельствах происшествия будет региональное управление Следственного комитета РФ. Оперативный комментарий в правоохранительных органах получить не удалось.
3 949
Сергей 13
Гость"я
гость