Происшествия

50 минут назад

Возле многоэтажки нашли труп мужчины

3 949
#падение с высоты

На месте происшествия работает полиция.

Сегодня утром возле общежития на улице 50 лет НЛМК в районе Манежа. На место происшествия вызвали полицию. Им предстоит установить личность погибшего.



Разбираться в обстоятельствах происшествия будет региональное управление Следственного комитета РФ. Оперативный комментарий в правоохранительных органах получить не удалось.
3 949
#падение с высоты

Комментарии (3)

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Сергей 13

32 минуты назад
гость, сегодня воскресенье,после пятницы и субботы коллектив г.48 пытается прийти в себя,а тут писать нужно.Войдите в положение.
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Гость"я

32 минуты назад
После таяния снега, всегда появляется труп - "подснежник!"
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гость

39 минут назад
Сегодня утром возле общежития на улице 50 лет НЛМК в районе Манежа.???Что за набор букв автор?
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