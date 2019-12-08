В России

сегодня, 09:49

Картина Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия по версии The Hollywood Reporter

131
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014) занял шестое место в списке лучших фильмов десятилетия по версии кинокритика Тодда Маккарти из журнала The Hollywood Reporter. Об этом сообщается на сайте издания.

"Едкая, грандиозная аллегория Андрея Звягинцева принадлежит к типу фильмов, которые редко снимают на Западе <...> Мастерство, смелость и сила этого мощного артхауса захватывают дух", - написал Маккарти.

Первое место в своем рейтинге критик отдал мини-сериалу "Карлос" (Carlos, 2010), второе и третье - драмам "Социальная сеть" (The Social Network, 2010) и "Внутри Льюина Дэвиса" (Inside Llewyn Davis. 2012) соответственно. Оставшиеся позиции заняли картины "Выживут только любовники" (Only Lovers Left Alive, 2014), "Служанка" (Agassi, 2016), Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood, 2019). "Бруклин" (Brooklyn, 2015), "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015) и "Привратники" (The Gatekeepers, 2012).

Вышедший в 2015 году "Левиафан" был награжден призом за лучший сценарий в Каннах, премией "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и номинирован на премию "Оскар".
131

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянам старше 50 лет будут платить стипендию за обучение
Россиянам старше 50 лет будут платить стипендию за обучение

55 минут назад

В России
Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
1
Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

сегодня, 09:41

В России
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина по Донбассу
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина по Донбассу

сегодня, 09:38

В России
София Ротару расстроена из-за скандала вокруг ее выступлений в России
София Ротару расстроена из-за скандала вокруг ее выступлений в России

сегодня, 08:29

В России
За рулём машины, сбившей группу детей в Нижнем Новгороде, был сын замначальника УМВД
За рулём машины, сбившей группу детей в Нижнем Новгороде, был сын замначальника УМВД

сегодня, 07:26

В России
Минэкономразвития проверит эффективность нацпроекта по труду

06.12.2019 17:08

В России