В России

53 минуты назад

Минэкономразвития проверит эффективность нацпроекта по труду

106

Минэкономразвития готовит проверку эффективности действующего в нескольких регионах эксперимента по инвестиционному налоговому вычету. 

По итогам аудита может быть принято решение о распространении практики на всю страну, пишут «Известия»

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний с 2019 года в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, с 2020 года его смогут получить также предприятия Тамбовской, Челябинской и Самарской областей и Краснодарского края. 

Компании получают налоговый вычет в обмен на вложения в модернизацию с целью повысить производительность. В ходе эксперимента бизнес может компенсировать до 90% затрат на обновление оборудования и создание высокотехнологичных производств. 

В Минэкономразвития надеются, что такой подход позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В 2022 году ведомство проведет оценку эффективности льгот и решит, рекомендовать ли включение в налоговый эксперимент новых субъектов. 

Летом в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что увеличение производительности труда и развитие экономики являются главными условиями для повышения уровня жизни в стране. 
106

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

54 минуты назад

В России
Известный музыкант заявил о деградации русских
Известный музыкант заявил о деградации русских

сегодня, 16:18

В России
Родители при разводе будут нести дополнительные траты
#развод #дети #алименты
Родители при разводе будут нести дополнительные траты

сегодня, 16:07

В России
Директор школы выстрелил в ребенка
#выстрел #ранение
1
Директор школы выстрелил в ребенка

сегодня, 16:00

В России
Известный композитор не хотел оскорбить российскую публику
#концерт #Паулс
Известный композитор не хотел оскорбить российскую публику

сегодня, 12:30

В России
США расширили санкции в отношении России из-за хакеров
#санкции #киберпреступность
США расширили санкции в отношении России из-за хакеров

сегодня, 10:49

В России