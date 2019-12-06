Общество

53 минуты назад

Липчанка отсудила у туристического агентства три стоимости путевки в Тунис

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#туризм #Тунис #права потребителя
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Липчанка отсудила у туристического агентства три стоимости путевки в Тунис

Путешественница отменила поездку, но ей не спешили возвращать деньги.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск к местному туристическому бюро. Причиной обращения в суд стал долг организации перед своей бывшей клиенткой. Бюро не спешило возвращать деньги за отмененное путешествие, и липчанка пошла за защитой своих интересов в суд.

Как указано в материалах суда, жительница Липецка в январе 2018 года купила в туристическом агентстве путевку в Тунис, в отель Royal Ruspina Resort. Номер, перелет, трансфер, страховка и питание по системе «все включено» обошлись липчанке в 72 200 рублей. Женщина планировала отправиться на две недели к морю в сентябре 2018 года. После оформления договора липчанка заметила, что комплекс услуг тура не соответствует заявленному агентством. Женщина в июне обратилась в туристическое агентство с требованием аннулировать путевку и вернуть ей деньги. Агентство не спешило рассчитываться с клиенткой и только к январю 2019 года вернуло женщине всего 7 000 рублей. Понимая, что возврат денег затягивается, несостоявшаяся путешественница подала в суд иск о защите прав потребителя.

Суд подтвердил правоту истицы. Агентство теперь должно выплатить женщине 213 600 рублей. Это сумма сложилась из оставшегося долга за тур, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.
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#туризм #Тунис #права потребителя
3

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