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Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Происшествия
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сегодня, 13:38
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Автоинспекторы нашли пробившего забор детского сада водителя
Водитель задержан и лишен прав на вождение автомобиля. Выяснилось, что за руль он сел пьяным.
— На гражданина составлен материал по ст. 12.7 (управление автомобилем в состоянии опьянения), по ст. 12.2 (отсутствие переднего государственного регистрационного знака), по ст. 12.27 (оставление места ДТП), — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортом на один год.
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