Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
Общество
Избили, вывезли в другой район и сняли со счета 326 000: задержаны четверо грабителей
Происшествия
Липчане получат в феврале квитанции с корректировкой платы за воду
Общество
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Общество
Девушку и юношу сбили в Липецке
Происшествия
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Здоровье
И это все течет мимо одной из престижных школ Липецка
Общество
Мужчина c Кипра приехал делать операцию на сердце в Липецк
Здоровье
Cо строящегося дома украли силовой кабель на 109 000 рублей
Происшествия
Нарколога обвиняют в служебном подлоге
Происшествия
Читать все
Улицу Фрунзе решили благоустроить
Общество
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Общество
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Здоровье
В Липецкой области выросло поголовье свиней
Экономика
На улице Доватора комфортную среду превратили в некомфортную
Общество
Жертвами мошенников стали двое подростков
Происшествия
Липецкая область на 43 месте по доступности бензина
Экономика
Ельчанин отсудил у станции технического обслуживания 25 000 рублей за укус собаки
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: ограбление года, переполненные больницы и корректировка платы за воду
Общество
Читать все
Происшествия
2585
сегодня, 13:38
10

Автоинспекторы нашли пробившего забор детского сада водителя

Водитель задержан и лишен прав на вождение автомобиля. Выяснилось, что за руль он сел пьяным.

Сотрудники госавтоинспекции нашли водителя, который 8 февраля в Ельце въехал в забор детского сада №40 и скрылся с места ДТП. Водителем оказался 29-летний местный житель.

— На гражданина составлен материал по ст. 12.7 (управление автомобилем в состоянии опьянения), по ст. 12.2 (отсутствие переднего государственного регистрационного знака), по ст. 12.27 (оставление места ДТП), — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортом на один год.
ДТП
1
0
6
8
6

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липа
45 минут назад
Так первоначально информация была, что за рулём была дама и в машине был ребёнок.... Вот так и избегают уголовного наказание подставными лицами
Ответить
Дама
сегодня, 19:14
А говорили, дама за рулём была! Как чуть что, так дама сразу! Мужики чаще пьяные ездят!
Ответить
Дед
сегодня, 17:41
Какой суровый суд ,от смеха живот скрутило а если дети были во дворе на прогулке?
Ответить
Рыбка
сегодня, 17:35
Так вроде писали, что женщина была за рулём и ребёнок на переднем сидении был. Даже на видео было видно ребёнка.
Ответить
реалист
сегодня, 17:31
после этого дтп там ров и забор покрепче надо ставить и побыстрее
Ответить
А че
сегодня, 16:16
так мало. только 1 год, откупился...
Ответить
Фунтик
сегодня, 15:48
Так ведь до этого писали что дама за рулём была. Видать муж или кто там взял вину на себя. Да и как они смогли определить что он был пьяный, то что уехал да, а то что на месте ДТП был пьяный тут уже не докажешь. И как они на следующий день уже вынесли постановление о лишении прав и всех делов
Ответить
Фокс
сегодня, 14:46
В субботу 8.02.25 ( выходной день у судей, шаббат) водитель въехал в забор, а в понедельник 10.02.25 ( выходной день у гаишников) уже состоялся суд, приговор,срок. Поразительная расторопность силовиков, а как же срок на обжалование протокола ГАИ?
Ответить
Житель
сегодня, 13:57
И с ребенком на переднем сидении? Родитель года просто. Может и службы опеки оратят внимание?
Ответить
КотЭ
сегодня, 13:44
неужели это забор детского сада, прям не верится... Хорошо, что само здание детского сада на видео не попало...
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить